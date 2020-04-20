В Китае дочь медика не узнала поседевшего за время работы в Ухане отца

Трехлетняя девочка не узнала собственного отца-медика, который полностью поседел за время командировки в Ухань, пишет AsiaOne.

По данным издания, 39-летний медбрат Ван Бэньсю был командирован в Ухань на два месяца для борьбы с коронавирусом. По его опекой было более 20 пациентов.

За время напряженной работы мужчина стал полностью седым.

Вернувшись домой в Гуйчжоу, Бэньсю с порога позвал трехлетнюю дочь, однако девочка озадаченно поинтересовалась: «Кто вы?»

Издание отмечает 17 апреля, что ребенку понадобилось несколько минут, чтобы узнать отца.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. Город был закрыт на карантин, число заболевших превысило 50 тыс. человек, умерли более 3,8 тыс.