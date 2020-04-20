Немецкий министр призвал Китай прояснить возникновение коронавируса

Китай должен проявить полную открытость в вопросе возникновения коронавируса, заявил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

По его словам, версию о том, что SARS-COV-2 возник в одной из лабораторий Уханя, следует «прояснить».

«Китайцы должны продемонстрировать полную открытость в этом мировом кризисе, в особенности в том, что касается происхождения вируса», — цитирует Мюллера телеканал n-tv.

В последнее время предположения о том, что новый тип коронавируса был искусственно создан в Ухане, начали звучать чаще.

Так, президент США Дональд Трамп только за последние два дня пообещал разобраться в «странностях» с возникновением пандемии и пригрозил Пекину последствиями в случае его вины.

Кроме того, 15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса.

Схожую теорию 5 апреля выразили британские СМИ со ссылкой на разведку.

Китай подобные версии отвергает и отмечает, что с самого начала оперативно известил страны об эпидемии в конце декабря и предоставил всю необходимую информацию.

19 апреля глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что человечество пока способно искусственно создать вирус, схожий с SARS-CoV-2.