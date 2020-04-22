В КНР рассказали об обвинении Австралией в сокрытии информации по COVID-19

Австралийские власти вслед за США начали проводить «антикитайскую политику», обвиняя КНР в сокрытии информации по коронавирусу и призывая к большей прозрачности в данном вопросе. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 21 апреля на сайте посольства Китая в Австралии.

«У людей вызывает удивление в последние дни то, что мистер (министр внутренних дел Австралии Питер. ― Ред.) Даттон внезапно проявил интерес к «прозрачности» Китая в отношении COVID-19 <…> Какие-то люди в США сказали ему, что у них есть документация, которая демонстрирует происхождение вируса. Но он признался, что не видел документации», ― отмечается в сообщении.

В посольстве Китая также подчеркивают, что глава австралийского МВД получил инструкции из Вашингтона, которые требуют сотрудничества с США «в их пропагандистской войне против Китая».

По последним данным портала Worldometer, в Австралии зафиксировано 6647 случаев заражения коронавирусом: 74 человека скончались, 4912 ― выздоровели.

15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса. Схожую теорию 5 апреля представили британские СМИ со ссылкой на разведку.

При этом президент США Дональд Трамп пообещал расследовать «странное» происхождение коронавируса. Кроме того, он обвинил Пекин и Всемирную организацию здравоохранения в сокрытии информации о COVID-19. По этой причине Вашингтон прекратил финансирование ВОЗ.

Китай подобные версии отвергает и отмечает, что с самого начала оперативно известил страны об эпидемии в конце декабря и предоставил всю необходимую информацию. Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин также заявил, что человечество пока не способно искусственно создать вирус, схожий с SARS-CoV-2.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 22 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,55 млн случаев заболевания, умерли более 177 тыс. человек, вылечились — 690 тыс.