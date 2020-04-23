В Москве усилят контроль за машинами с иностранными номерами

В Москве особое внимание при проверках будут уделять автомобилям с иностранными госномерами, а также транспортным средствам, зарегистрированным в других регионах. Об этом 23 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

«Это нужно для того, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса, а также чтобы препятствовать завозу новых случаев», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что номера машин фиксируют дорожные камеры и если выяснится, что владелец автомобиля нарушил режим самоизоляции и не оформили цифровой пропуск, то ему выпишут штраф в размере 5 тыс. рублей.

В Москве и Подмосковье пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

Теперь за наличием разрешения на передвижение следят камеры наблюдения на автодорогах и турникеты в подземке. При оформлении документа за пять часов до поездки требуется указать госномер автомобиля или проездной карты. Оформить цифровой пропуск для Москвы можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377, для Подмосковья — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

По состоянию на 23 апреля в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. С начала эпидемии скончались 555 пациентов.

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