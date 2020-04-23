Антивирусный набор: россияне скупили средства от похмелья

Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья. В последние недели рост продаж таких препаратов доходил до 164% , свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Одни эксперты предполагают, что это косвенный признак того, что в самоизоляции граждане стали чаще прикладываться к бутылке. Другие не разделяют подобных опасений, ведь аспирин и другие антипохмельные препараты многие используют при простуде.

Прирост налицо

В период с 9 марта по 12 апреля граждане купили в аптеках 790,6 тыс. упаковок лекарственных препаратов, снимающих похмельный синдром, свидетельствуют данные DSM Group. По информации компании, это на 83% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Речь о таких средствах, как алка-зельтцер, упсарин, аспирин, зорекс, лимонтар, алька-прим. В денежном выражении продажи препаратов от похмелья оцениваются в 238,7 млн рублей — на 78% больше, чем в 2019-м. Разница показателей роста может быть связана с тем, что в этом году покупатели отдавали предпочтение средствам по более низкой цене. В 2020-м средневзвешенная стоимость в рассматриваемой категории составила 302 рубля, а в 2019-м — 306 рублей.

аптека Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если анализировать недельные продажи с начала года, рост спроса на средства от похмелья был заметен уже на седьмой неделе (10–16 февраля). Однако тогда продажи росли сдержанно, в пределах 6–17% относительно прошлого года, за исключением всплеска на девятой неделе после Дня защитника Отечества, когда рост составил 32%.

9–15 марта, когда некоторые россияне уже начали добровольно переходить на режим самоизоляции, аптеки продали на 66% больше средств от похмелья, чем год назад. На следующей, 12-й, неделе рост составил уже 164%, на 13-й — 110,4%. За 30 марта – 5 апреля аналитики зафиксировали увеличение продаж уже только на 59%, на 15-й неделе — на 17%.

табл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Всего с начала года аптеки реализовали 1,9 млн упаковок средств от похмелья — на 24% больше, чем в прошлом году. Наибольшие объемы продаж приходятся на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республику Татарстан. «Известия» направили запросы в правительства этих регионов. В Подмосковье отметили, что не контролируют объемы продаж лекарственных препаратов. В других регионах не дали оперативного ответа.

Не время пить

Принятые властями меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции — не повод пьянствовать, отметил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

— Не могу утверждать, что люди стали больше пить. Количество экстренных госпитализаций в связи с психозами или тяжелыми абстиненциями в марте и апреле практически не отличается, даже есть некоторое снижение , — заявил медик «Известиям».

Ряд препаратов, считающихся антипохмельными, используют при лечении гриппа и ОРВИ, а сейчас как раз простудный сезон, и всплеск продаж может быть связан с этим, предположил Евгений Брюн. Что же касается сообщений СМИ о росте продаж спиртных напитков, его можно объяснить закупками впрок, считает специалист.

— Наши люди всегда покупали водку, гречку и соль в экстренных ситуациях. Но увеличение продаж не значит, что они всё это выпьют и съедят , — сказал он.

Резкое увеличение продаж средств от похмелья — косвенный признак роста алкоголизации населения, считает, в свою очередь, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

алко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это было ожидаемо в ситуации, когда многим людям нечем заняться дома и отсутствует такой сдерживающий фактор, как необходимость ходить на работу. Проблема будет усугубляться из-за майских праздников, которые, видимо, пройдут в том же режиме, — отметил специалист.

По его мнению, снизить потребление спиртного могло бы ограничение времени его продажи, к примеру, до промежутка с 12 до 18 часов, а также увеличение алкогольных акцизов.

Всплеск продаж средств от похмелья во многом отражает внезапную возможность для населения отдохнуть в первую неделю в изоляции, а после этого — напряжение и отчасти недовольство, связанное с необходимостью нахождения дома, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

В условиях ожидаемого продления режима самоизоляции напряжение будет только нарастать, поэтому ограничение продажи алкоголя лишь усилит недовольство населения , полагает эксперт. Также, по его словам, важно понимать, что экономика и, в частности, торговля и так понесли большие потери, связанные с последствиями самоизоляции , пояснил он.

Пусть продовольственные магазины пострадали и в меньшей степени, но отнять у них значимую статью оборота (на продажу алкоголя приходится в среднем 12–15% денежных поступлений) вряд ли целесообразно, утверждает Вячеслав Чеглов. Ведь за торговлей стоит производство и зарплаты занятых на нем граждан.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Минздраву и Росалкогольрегулированию проанализировать новые ограничительные меры в сфере продажи алкоголя, которые появились в некоторых регионах в апреле нынешнего года. Например, в Забайкальском крае вовсе запретили продажу спиртного: из-за режима самоизоляции там резко возросло количество правонарушений в нетрезвом виде. В Башкирии разрешили продажу алкоголя только с 10:00 до 18:00, а в Хакасии — с 10:00 до 15:00.