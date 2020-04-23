 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Антивирусный набор: россияне скупили средства от похмелья

В последние недели рост продаж таких препаратов доходил до 164%
Фото: Depositphotos
Главный слайд
Начало статьи
Антивирусный набор: россияне скупили средства от похмелья
2020-04-22 18:37:41">
2020-04-22 18:37:41
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья. В последние недели рост продаж таких препаратов доходил до 164%, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Одни эксперты предполагают, что это косвенный признак того, что в самоизоляции граждане стали чаще прикладываться к бутылке. Другие не разделяют подобных опасений, ведь аспирин и другие антипохмельные препараты многие используют при простуде.

Цена спроса: когда в России подешевеют лимоны, чеснок и гречка
Специалисты утверждают, что стоимость подорожавших на 20–60% продуктов стабилизируется со спадом ажиотажа

Прирост налицо

В период с 9 марта по 12 апреля граждане купили в аптеках 790,6 тыс. упаковок лекарственных препаратов, снимающих похмельный синдром, свидетельствуют данные DSM Group. По информации компании, это на 83% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Речь о таких средствах, как алка-зельтцер, упсарин, аспирин, зорекс, лимонтар, алька-прим. В денежном выражении продажи препаратов от похмелья оцениваются в 238,7 млн рублей — на 78% больше, чем в 2019-м. Разница показателей роста может быть связана с тем, что в этом году покупатели отдавали предпочтение средствам по более низкой цене. В 2020-м средневзвешенная стоимость в рассматриваемой категории составила 302 рубля, а в 2019-м — 306 рублей.

аптека
аптека лекарства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если анализировать недельные продажи с начала года, рост спроса на средства от похмелья был заметен уже на седьмой неделе (10–16 февраля). Однако тогда продажи росли сдержанно, в пределах 6–17% относительно прошлого года, за исключением всплеска на девятой неделе после Дня защитника Отечества, когда рост составил 32%.

9–15 марта, когда некоторые россияне уже начали добровольно переходить на режим самоизоляции, аптеки продали на 66% больше средств от похмелья, чем год назад. На следующей, 12-й, неделе рост составил уже 164%, на 13-й — 110,4%. За 30 марта – 5 апреля аналитики зафиксировали увеличение продаж уже только на 59%, на 15-й неделе — на 17%.

табл
таблетки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Всего с начала года аптеки реализовали 1,9 млн упаковок средств от похмелья — на 24% больше, чем в прошлом году. Наибольшие объемы продаж приходятся на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республику Татарстан. «Известия» направили запросы в правительства этих регионов. В Подмосковье отметили, что не контролируют объемы продаж лекарственных препаратов. В других регионах не дали оперативного ответа.

Не время пить

Принятые властями меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции — не повод пьянствовать, отметил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Алкогольная пауза: россияне сокращают покупки спиртного во время эпидемии
В марте граждане основательно пополнили свои запасы и пока не нуждаются в новых

Не могу утверждать, что люди стали больше пить. Количество экстренных госпитализаций в связи с психозами или тяжелыми абстиненциями в марте и апреле практически не отличается, даже есть некоторое снижение, — заявил медик «Известиям».

Ряд препаратов, считающихся антипохмельными, используют при лечении гриппа и ОРВИ, а сейчас как раз простудный сезон, и всплеск продаж может быть связан с этим, предположил Евгений Брюн. Что же касается сообщений СМИ о росте продаж спиртных напитков, его можно объяснить закупками впрок, считает специалист.

Наши люди всегда покупали водку, гречку и соль в экстренных ситуациях. Но увеличение продаж не значит, что они всё это выпьют и съедят, — сказал он.

Резкое увеличение продаж средств от похмелья — косвенный признак роста алкоголизации населения, считает, в свою очередь, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

алко
алкоголь продажа магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это было ожидаемо в ситуации, когда многим людям нечем заняться дома и отсутствует такой сдерживающий фактор, как необходимость ходить на работу. Проблема будет усугубляться из-за майских праздников, которые, видимо, пройдут в том же режиме, — отметил специалист.

Наливай да бей: соседские попойки завершаются стрельбой
Граждане не всегда удачно находят себе занятия на время самоизоляции

По его мнению, снизить потребление спиртного могло бы ограничение времени его продажи, к примеру, до промежутка с 12 до 18 часов, а также увеличение алкогольных акцизов.

Всплеск продаж средств от похмелья во многом отражает внезапную возможность для населения отдохнуть в первую неделю в изоляции, а после этого — напряжение и отчасти недовольство, связанное с необходимостью нахождения дома, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

В условиях ожидаемого продления режима самоизоляции напряжение будет только нарастать, поэтому ограничение продажи алкоголя лишь усилит недовольство населения, полагает эксперт. Также, по его словам, важно понимать, что экономика и, в частности, торговля и так понесли большие потери, связанные с последствиями самоизоляции, пояснил он.

Градус накаляется: карантин подталкивает алкоголь в Сеть
Минфин поддержал снятие ограничения в период самоизоляции

Пусть продовольственные магазины пострадали и в меньшей степени, но отнять у них значимую статью оборота (на продажу алкоголя приходится в среднем 12–15% денежных поступлений) вряд ли целесообразно, утверждает Вячеслав Чеглов. Ведь за торговлей стоит производство и зарплаты занятых на нем граждан.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Минздраву и Росалкогольрегулированию проанализировать новые ограничительные меры в сфере продажи алкоголя, которые появились в некоторых регионах в апреле нынешнего года. Например, в Забайкальском крае вовсе запретили продажу спиртного: из-за режима самоизоляции там резко возросло количество правонарушений в нетрезвом виде. В Башкирии разрешили продажу алкоголя только с 10:00 до 18:00, а в Хакасии — с 10:00 до 15:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В поисках защиты: медицинские маски остались только в 1% аптек
На смену им идут марлевые повязки, но цены на такие изделия уже не будут прежними
Запасы в срок: регионы должны иметь резерв для борьбы с COVID-19
Владимир Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с главами Приморского края и Калининградской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020