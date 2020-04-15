Приложите подороже: в Москве активизировались новые мошенники от медицины

В столице активизировались мошенники, предлагающие услуги врачей на дому для пенсионеров, которые находятся на режиме самоизоляции. Бывшие «газовщики», «электрики» и продавцы сомнительных услуг в период распространения коронавируса переквалифицировались и начали навязывать пенсионерам медицинскую помощь. Москвичка Марина Попова рассказала, что ее отец едва не лишился 17 тыс. рублей после такой консультации. При этом женщина убеждена, что прием вели люди, не далекие от медицины. Похожие поквартирные рейды мошенники проводят и в других российских городах. Как им противостоять — разбирались «Известия».

Приезжайте на обследование

О ситуации Марина Попова написала в посте на Facebook. Ее 78-летний отец проживает один на северо-западе Москвы. Ему позвонил человек, который представился сотрудником Мосгорздрава, и рассказал, что в доме будет проводиться обход врачей-кардиологов. Пожилой мужчина согласился пройти обследование.

— В таком возрасте люди бывают наивными, и он согласился. Через какое-то время к нему в квартиру пришли двое: мужчина и женщина. Померили ему давление, сделали кардиограмму, то есть у них с собой был переносной кардиограф. Раскручивать на дорогие лекарства сразу не стали: сперва попросили показать, что он обычно принимает. Ему сказали, что его лекарства не очень хорошие, потому что с ними нужно постоянно сдавать кровь. Рассказали, что есть другое лекарство, при приеме которого не нужно так часто сдавать кровь. А после этого сделали вот такое предложение: «За 17 тыс. в год мы вас прикрепляем и каждый месяц обслуживаем на дому», — рассказала «Известиям» Марина Попова.

После этого пожилой мужчина рассказал, что в данный момент не располагает такой суммой наличными. Когда врачи предложили сделать перевод через безналичный расчет, он ответил, что карточка в настоящий момент заблокирована. Не получив денег от пенсионера, врачи оставили свои телефоны на кардиограмме.

— Карта действительно была заблокирована как раз перед эпидемией. Он сказал, что ему необходимо посоветоваться, прежде чем принимать решение. Продавливать после этих слов не стали, ушли, оставив кардиограмму, на которой написали Мосгорздрав и два телефона, по которым нужно звонить. То есть приходили люди, которые что-то понимают в вопросах медицины, — добавила она.

мошенники Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Телефоны, указанные на кардиограмме, принадлежат компании ООО «Медикал». Согласно информации на сайте, в медцентре работают четыре врача-кардиолога и они оказывают помощь на дому. Организация, которая обзванивает пенсионеров, никакого отношения к Мосгорздраву не имеет. Адрес, по которому расположена клиника выездных кардиологов — одноэтажная пристройка, — на востоке Москвы. В том же строении находятся супермаркет, кальянная, дом быта и зоомагазин.

По данным базы «Спарк-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2015 году, ее владелец Анатолий Васильев, который получил право собственности от Евгении Ладыки. На имя последней также оформлена еще одна компания ООО «Аймед», которая зарегистрирована по тому же адресу. Выручка компании в 2018 году составила порядка 4 млн рублей, а ее основной вид деятельности заявлен как «предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса».

Ситуация, произошедшая с отцом Марины Поповой, показывает, что медики, устраивающие платные обходы, во-первых, имеют доступ к базе телефонов пожилых пациентов, а во-вторых, беспрепятственно передвигаются по городу.

В комментариях под постом Поповой появились сообщения о поквартирном обходе лжеврачами пенсионеров.

— Сегодня позвонили бабушке, сказали, что сегодня придет кардиолог. Пожилой соседке тоже позвонили. Соседка сказала, что сейчас в поликлинике переспросит. Переспросила. В поликлинике ответили, что кардиологов не присылают. Бабушка сказала, что с сыном посоветуется. После этого кардиолог не пришел. Видать, одиноких ищут . Сразу было понятно, что жулье. Медики не будут заниматься подобными акциями во время эпидемии, — говорится в комментарии.

Ловят каждый день

Еще один распространенный способ мошенничества — предложения о покупке лекарств для пожилых. 13 апреля столичные полицейские задержали группу злоумышленников, которые продавали пенсионерам поддельные лекарства.

Один из участников преступной группы обзванивал пожилых людей, представляясь сотрудником поликлиники. Он убеждал пенсионеров, что у них были обнаружены тяжелые заболевания, требующие немедленного лечения.

«Доверчивые граждане соглашались на покупку, после чего к ним приезжал сообщник подозреваемого. Он передавал потерпевшим раствор глюкозы, забирал деньги и уходил», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

мошенн Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Во время обысков у подозреваемых обнаружили компьютеры с базами персональных данных пенсионеров, а также распечатки и бланки платежных документов.

Спустя сутки, 14 апреля, столичные полицейские задержали очередного мошенника, который выдавал себя за врача. Неизвестный мужчина позвонил на домашний телефон одинокой пенсионерке и назвал себя главным врачом поликлиники. Он рассказал, что у женщины обнаружили серьезное заболевание и его игнорирование может привести к параличу. После этого он предложил пожилой женщине лечение стоимостью более полумиллиона рублей. Пенсионерка отправилась в банк и сняла необходимую сумму, а после договорилась о встрече с курьером в районе Митино.

Подозреваемого задержали в момент получения денег, им оказался ранее судимый житель Московской области. Мужчину поместили под арест.

Подстроились под новостной фон

В связи с распространением коронавируса мошенники подстроились под новостной фон и сменили область своей деятельности. Вместо псевдогазовщиков в квартиры к одиноко проживающим пенсионерам стремятся попасть аферисты под видом волонтеров и медиков. Но вычислить мошенников в данной ситуации не составляет труда при соблюдении правил осторожности.

У каждого из волонтеров есть именной бейджик с подписью и печатью, а врачи не совершают обходы и не приходят домой к пациентам без личного обращения, рассказал «Известиям» председатель координационного совета московского регионального отделения «Росволонтер» Леонид Трусов.

— Обязательных обходов врачей нет, в том числе кардиологов. Если вы никого не вызывали, к вам не должен никто приходить. Если вы сомневаетесь, пришел ли к вам волонтер или мошенник, лучше позвонить по телефону волонтерского штаба: +7 (495) 633-63-83 либо по номеру Центра социального обслуживания населения по району проживания . Волонтеры оказывают услуги по выгулу собак, доставке продуктов, берут только наличные и приносят сдачу с чеком, — рассказал «Известиям» председатель координационного совета московского отделения «Росволонтер».

мошенн Помощь волонтёров пожилым гражданам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

С аналогичной ситуацией столкнулись жители Санкт-Петербурга: предприимчивые аферисты устраивают поквартирные обходы под видом врачей и служб дезинфекции. В Смольном призвали горожан быть более бдительными и не открывать дверь неизвестным, которые представляются врачами или дезинфекторами. Подобные случаи пообещали взять на контроль.

«К сожалению, в любом обществе есть индивиды, готовые наживаться самым низким способом — за счет доверия и открытости людей. Люди пожилого возраста в зоне особого риска. Поэтому я призываю петербуржцев проявлять бдительность не только по отношению к себе, но и к окружающим. Расскажите об этой опасности своим близким. И если вы заметите подобное подозрительное поведение у себя в подъезде или еще где-нибудь — незамедлительно сообщайте в полицию», — рассказала председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Базы старые — схемы новые

Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал «Известиям», что базы данных, которые используют мошенники, были украдены по линии соцзащиты и теперь используются в различных мошеннических схемах.

— Сейчас со стороны руководства департамента соцзащиты Москвы приняты меры по усилению защиты информации, чтобы впредь такие утечки не происходили. Я считаю, то, что мошенники решили использовать сложившуюся трудную ситуацию в стране ради собственной выгоды, должно стать отягчающим обстоятельством и усугубить их вину, когда они будут пойманы и привлечены к ответственности. Недопустимо позволять, чтобы в сложившейся ситуации кто-то наживался на беззащитных пенсионерах, которые даже на улицу боятся выйти, — подчеркнул Цветков.

мошен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы выявлять обходы мошенниками пенсионеров, необходимо усилить работу в жилом секторе, а также оперативно реагировать на подобные схемы и выезжать по адресам нахождения организаторов. Реакция на действия аферистов во время действия ограничительных мер должна быть молниеносной, добавляет председатель движения «Сильная Россия».