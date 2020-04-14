По больному счету: за обман людей в пандемию предложили наказывать тюрьмой

За любое мошенничество с использованием электронных средств платежей в период пандемии предлагают наказывать штрафом, соизмеримым 15-кратной стоимости причинённого ущерба. А за подделку официальных документов — лишением свободы до трёх лет. Как выяснили «Известия», такие поправки в КоАП и Уголовный кодекс уже разработаны и будут в ближайшее время внесены в Госдуму. В большинстве фракций поддерживают усиление мер защиты населения во время распространения коронавирусной инфекции. Общественники и эксперты считают, что возникшая в период эпидемии проблема очень актуальна — так, в ОНФ «Известиям» сообщили о тысячах случаев обмана граждан.

За обман ответят

В связи с ростом в России случаев мошенничества в период пандемии COVID-19 в Госдуме разработано сразу два законопроекта. Как сообщил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, одним из них предлагается внести правки в статью 7.27.1 КоАП «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Речь идёт о дополнении её пунктом, который установит административную ответственность за причинение ущерба с использованием электронных средств платежа в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

— Такое преступление повлечет штраф в размере от 10-кратной до 15-кратной стоимости причиненного ущерба. Но он не может быть менее 15 тыс. рублей, — пояснил парламентарий.

Вторым законопроектом, по его словам, вносятся поправки в статью 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

— В неё вносится отдельный пункт за обман населения при оформлении недостоверных, пропусков и справок в условиях пандемии. За совершение данного преступления будет предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет, — пояснил депутат, подчеркнувший, что в период пандемии мошенники стали особенно активны в банковской сфере.

По его словам, на прошлой неделе о частых случаях обмана заявляли Центробанк и ВТБ. В числе популярных способов оказалась подделка документов для оформления ипотечных каникул, которыми хотят сегодня воспользоваться многие россияне, испытывающие финансовые трудности.

На своём сайте ВТБ сообщил, что в интернете стали продавать поддельные справки 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о COVID-19. Как считают в банке, таким образом мошенники пытаются получить доступ к персональным данным заемщиков. Как заявила пресс-служба ЦБ, для получения данных банковской карты мошенники рассылают фишинговые письма со ссылками на поддельные или зараженные вирусом сайты. Зачастую злоумышленники подделывают фирменный стиль известных организаций — например, Минздрава, Роспотребнадзора и Банка России.

Инициативу ЕР поддерживают и в КПРФ, где даже вспомнили опыт СССР во времена Великой Отечественной.

— Тогда за каждый украденный колосок привлекали к уголовной ответственности, и никто не нарушал закон. Сейчас москвичам объявили о самоизоляции. В выйдите на улицу, посмотрите — сколько там людей? Значит. надо ужесточать меры наказания. Тем более, если это касается мошенничества, — пояснил «Известиям» коммунист, глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов.

А вот вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил «Известиям», что период пандемии закончится через две-три недели, поэтому никакого смысла ради этого принимать отдельные законы нет.

В «Справедливой России» полагают, что за обман в интернете вообще нужно ввести отдельное наказание.

— За цифровое мошенничество вполне можно установить ответственность. У нашего населения очень большое доверие к интернету, поэтому наказание тут можно усилить. Наказание должно стать неотвратимым, — заявил «Известиям» эсер Михаил Емельянов.

Грабят одиноких

Свой мониторинг мошеннических действий ведут и в ОНФ, куда часто обращаются обманутые граждане. Как сообщила «Известиям» руководитель проекта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева, таких случаев зафиксированы уже тысячи. Общественники даже попросили принять меры Совет Федерации.

— Злоумышленники используют тревогу и страх невозможности обеспечить в этот период долговые обязательства. Они звонят, размещают в интернете сообщения об оказании помощи в оформлении соцвыплат или перекредитования, выясняют информацию о картах и персональные данные. Такие данные в даркнете стоят очень дорого и могут использоваться неоднократно. Поэтому, даже после окончания режима самоизоляции, граждане, попавшие в такие базы, могут снова лишиться своих средств, — пояснила аналитик.

По её словам, помимо интернет-мошенников активизировались и злоумышленники, которые раньше промышляли продажей по завышенным ценам различных товаров на дому.

— Теперь они ходят к одиноким пожилым людям, представляются дезинфекционным отрядом или волонтёрами и «впаривают» старикам якобы чудодейственные средства защиты от заразы за огромные деньги. На деле эти приборы и препараты оказываются в лучшем случае бесполезны. Мошенники оформляют в банках онлайн-кредиты на пенсионеров, выманивают у них отложенные на черные день деньги или просто грабят одиноких людей, — рассказала Евгения Лазарева, отметив, что обо всех случаях ОНФ сообщает мошенничества в прокуратуру и МВД.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов согласен, что ситуация с ростом обманов населения стоит очень остро, и законопроекты, усиливающие наказание за подобные действия, надо принимать. По его словам, мошенники бесцеремонно пользуются доверием людей, которые из-за пандемии находятся в шоковом состоянии. Эксперт отметил, что отдельное наказание за цифровое мошенничество нужно было ввести давно, так как с каждым годом этот вид обмана становится всё более изощрённым.