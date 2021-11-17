Врач назвал неожиданную причину повышенного давления

Проблемы с давлением могут возникать из-за зажатых мышц и смещенных костей черепа. Об этом в среду, 17 ноября, рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Животов отметил, что гипертония может быть связана с балансом симпатических и парасимпатических стимулов, которые получает сердце. Симпатические стимулы увеличивают давление, так как заставляют сердце работать интенсивнее. Вторые, наоборот, сокращают частоту сердечных сокращений. Баланс в пользу симпатических стимулов могут снижать смещенные кости и зажатые мышцы.

«Верхние шейные симпатические узлы дают ветви к сердцу, и за счет работы этих узлов стимулируется работа нашей сердечной мышцы. Если в результате травм, родовых или приобретенных, смещаются кости и напрягаются мышцы, эти симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются и дают еще больше стимулов сердцу. Оно вынужденно сокращается чаще и быстрее, поэтому повышается артериальное давление», — рассказал остеопат aif.ru.

Врач также высказал мнение, что большая часть случаев повышенного давления связана с травмами черепа, которые человек мог получить еще 10 лет назад. Чтобы решить проблему, необходимо обратиться к остеопату для восстановления положения костей.

Ранее, 13 ноября, австралийские ученые выяснили, что в борьбе с гипертонией помогает регулярное употребление черного чая. Они провели эксперимент, в котором участники выпивали по три чашки черного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день. Показатели участников оценивались в первый день эксперимента, а также через три месяца и полгода.

Ученые сделали вывод, что чай оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления, чем второй напиток. Этот эффект проявился в первые же сутки эксперимента, а затем сохранялся на протяжении полугода. При этом он не зависел от изначального уровня артериального давления, а также от частоты сердечных сокращений испытуемых.