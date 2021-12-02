Нутрициолог рассказала о пользе киви

Киви является отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, данный продукт также оказывает положительное влияние на сжигание жиров, блокирующих артерии. Об этом рассказала в четверг, 2 декабря, нутрициолог Анна Дробышева.

Специалист заверила, что киви необходим для людей, у которых наблюдаются нарушения липидного обмена. По ее словам, киви богат витамином С, фолиевой кислотой и витамином В6, что говорит о его полезных свойствах для профилактики авитаминоза.

«Также киви стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос. Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты», — отметила Дробышева в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, как уточнила нутрициолог, для беременных женщин данный продукт — особая ценность, поскольку он содержит калий, который нужен для нормальной работы сердца матери и ребенка. Вместе с тем киви помогает усваиваться железу и уменьшает вероятность запоров.

Накануне врач-терапевт Тимур Асанов, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ заявил, что зимой полезна айва. Он обратил внимание на то, что в составе этого продукта присутствуют витамины В, Е и РР, а также клетчатка. В то же время айва богата пектином, каротином и дубильными веществами.