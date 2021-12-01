Врач перечислил полезные в зимний период фрукты

Врач-терапевт Тимур Асанов, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ, перечислил фрукты, которые особенно полезно есть в зимний период.

По его словам, прежде всего речь идет об авокадо. Этот фрукт полезен благодаря содержащейся в нем аскорбиновой кислоте. Особенно его рекомендуется есть людям, перенесшим продолжительное заболевание, а также тем, у кого наблюдается пониженный вес тела, пояснил врач в беседе с «Радио 1».

Кроме того, зимой полезна айва, в составе которой присутствуют витамины В, Е и РР, а также клетчатка, пектин, каротин и дубильные вещества. Отметил Асанов и апельсин, который укрепляет иммунитет благодаря содержанию витамина Р, аскорбиновой кислоте, каротину, кальцию и фруктовым кислотам. Также этот фрукт полезен для укрепления зубов, костной и нервной систем, очищения печени и нормализации работы ЖКТ, пишет RT.

В банане содержатся витамины группы В, углеводы, пектин, каротин, калий, а в гранате — витамин C, фруктовые кислоты, фитонциды. Витамин С также содержится и в киви, потому его тоже полезно употреблять в зимний период.

30 ноября Асанов рассказал, как встречать Новый год, если кто-то из участников застолья переболел коронавирусом. По словам терапевта, на праздничный стол можно добавить украшения из еловых веток, поскольку они хорошо обеззараживают воздух и предотвращают распространение вируса. В качестве главного блюда стоит запечь рыбу или курицу с картошкой и луком. Такая еда поможет больному быстрее восстановить силы, отмечает телеканал «360».

В ноябре врач-диетолог Ирина Рыль рассказала о полезных для иммунитета свойствах облепихи. По ее словам, ягода содержит больше витамина С, чем цитрусовые.