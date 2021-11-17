Стану хорошим: психологи советуют украшать дома к Новому году

Покупка подарков и украшение дома к Новому году — хорошая традиция. улучшающая настроение. Однако не всегда и не у всех. В случае тревоги или депрессии торжества способны усилить чувство угнетенности. Как праздники влияют на наше психическое состояние — выясняли «Известия».

Стоит ли заранее готовиться к торжеству

По мнению психологов, праздничная обстановка, безусловно, усиливает ожидание торжества, пробуждает энтузиазм и вызывает приятное чувство ностальгии.

Собеседник «Известий», психолог Александр Кичаев подчеркивает, что ранние приготовление к празднику переключает человека на другой поток эмоций.

— Все наши состояния «якорятся» либо на датах, либо на людях. Мы знаем, что Новый год — это расслабление, счастье, радость. Или взять 8 Марта — приподнятое настроение проявляется уже за несколько дней. Еще ничего не наступило, но мы заранее программируем себя на радость. Когда человек испытывает позитивные эмоции, он отвлекается от негативных ситуаций, а это главная польза предпраздничной суеты, — отметил эксперт.

Более того, досрочное украшение дома и покупка подарков помогут избежать стресса спешных приготовлений. По словам специалистов, многие предпочитают откладывать дела до тех пор, пока не окажутся под сильным давлением. В таком случае своевременная подготовка поможет избежать паники в последнюю минуту и оградить себя от вредной психологической нагрузки.

Почему украшения — знак дружелюбности

Помимо хорошего настроения, ранняя подготовка к торжеству вызывает чувство общности и предоставляет больше шансов наладить социальные связи. Американские ученые еще в 1989 году установили, что семьи, которые украшают дома во время праздников, воспринимаются как наиболее дружелюбные. Занимаясь уличным оформлением, человек думает о других людях, которые также будут наслаждаться красивой отделкой.

Принято считать, что культура «украшательства» особенно распространена в западных странах, в частности в США. Согласно опросу, среди тех американцев, кто празднует Рождество, Хануку и Кванзу (предновогодний афроамериканский фестиваль), интерьер своих домов украшают 72%, экстерьер — 43%. Примерно 80% респондентов сообщают, что обычно справляются с оформлением до 1 декабря.

Данных о приверженности россиян к внешнему декору нет, однако известно другое — сколько соотечественники тратят на елочные игрушки. Как установили российские исследователи, средний чек в категориях новогодних товаров составляет 5,8 тыс. рублей. Праздничный набор обычно состоит из искусственной ели, елочных игрушек, наконечника на елку и новогоднего декора (гирлянды, наклейки и др.). В 2019-м россияне тратили на украшения больше — в среднем по 6556 рублей. Однако в 2020 году спрос на товары был особенно высок — россияне сделали примерно на 150% заказов больше, чем в середине декабря 2019-го, а продажи в значительной мере перешли в интернет.

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации многие решили отмечать Новый год дома, поэтому уделили больше внимания созданию праздничной атмосферы, полагают аналитики. В этом году тенденция, скорее всего, сохранится.

Все ли рады празднику

Впрочем, не для каждого предпраздничная суета ассоциируется с ощущением счастья. На фоне радости и веселья личные переживания могут стать только заметнее.

— Люди, у которых серьезные тревожные состояния, способны испытать угнетенность: «Вот, Новый год, надо всё наряжать, подарки делать». В этом случае праздник будет источником дополнительных отрицательных эмоций, — отметил психолог Павел Жарнеров.

Раздражителем может оказаться что угодно: безвкусно украшенный подъезд, шумящие после полуночи соседи, очереди в магазине, просроченные мандарины… Затяжная депрессия часто требует помощи специалистов.

Как рассказали «Известиям» психологи, в канун Нового года число людей, которые хотят работать над собой, снижается. Обычно это происходит, из-за того что клиенты не готовы начинать то, что придется продолжать только после паузы — длинных выходных. В январе, наоборот, все те, кто не обратился за помощью месяцем раньше, начинают активно записываться на прием.

К тому же в период выходных человек больше времени находится в своих мыслях, больше анализирует, рассуждает. В результате тревожность, как правило, только повышается.

— Например, если женщина встречает Новый год в одиночестве, то, бывает, после Нового года она приходит, чтобы понять, что с ней не так и как изменить ситуацию. По большому счету, праздники типа Нового года — это маркер того, насколько человек счастлив, — считает Александр Кичаев.

В то же время маловероятно, что один день может побудить на серьезные перемены. Обычно для консультации с психологом почва готовится постепенно.