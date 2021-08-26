Диетолог назвала продукты «осеннего рациона»

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что в «осенний рацион» необходимо включать 400–500 г фруктов и овощей ежедневно.

«Нужно следить за тем, чтобы в рационе было 400–500 г фруктов и овощей ежедневно. Обращайте внимание на сезонные продукты — сладкий перец, помидоры», — отметила диетолог в беседе с «Москвой 24», опубликованной в четверг, 26 августа.

По словам Кругловой, эти продукты являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний осенью.

Кроме того, врач рекомендовала обратить внимание на яблоки, сливы, персики и абрикосы. Они, как уточнила диетолог, сейчас содержат максимум витаминов и минералов, а также не подвергаются длительному хранению.

В то же время необходимо употреблять сложные углеводы, добавила Круглова. В частности, крупы, зерновой хлеб, макароны, а также мясо, рыбу и молочные продукты.

Она подчеркнула, что осенью из-за небольшого количества света может развиваться и дефицит витамина D.

«Его нужно принимать медикаментозно, потому что с едой мы получаем его недостаточно. Здесь должна быть небольшая дозировка, профилактическая. Лечебную дозу может назначить только врач после лабораторной диагностики, когда проверит уровень витамина D у пациента», — заключила диетолог.

Днем ранее диетолог Наталия Герасимова рассказала, что продукты, богатые витамином D, а также кисломолочные продукты и сезонные фрукты помогут в укреплении иммунитета осенью. При этом, указала диетолог, запастись витамином D в солярии не получится, лучше принимать его в виде аптечных препаратов, однако важно предварительно проконсультироваться с врачом.