Прямой эфир
Общество
Путин заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов
Мир
Около тысячи афганцев получили разрешение на выезд в РФ
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду на выходных
Мир
Путин и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по Афганистану
Спорт
Пловец Жданов выиграл золото Паралимпиады на дистанции 50 м брассом
Мир
Власти Польши заявили о начале четвертой волны COVID-19 в стране
Мир
Nord Stream 2 проиграла дело об освобождении «СП-2» от газовой директивы ЕС
Экономика
Госдолг России увеличился на 1,4 трлн рублей
Общество
Суд в Москве запретил Google пропагандировать деятельность «зацеперов»

Диетолог рассказала о помогающих укреплять иммунитет продуктах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продукты, богатые витамином D, а также кисломолочные продукты и сезонные фрукты помогут в укреплении иммунитета осенью. Об этом 25 августа сообщила диетолог Наталия Герасимова.

Летняя кухня: какие продукты помогут укрепить иммунитет
Что сейчас обязательно надо включить в свой рацион

«Наиболее целесообразно употреблять сезонные фрукты и овощи, произрастающие в нашем регионе. К ним относятся яблоки, груши, огурцы, капуста и кабачки. Можно и ферментированные продукты — йогурты и кефир. Это поможет запастись витаминами», — сказала она в беседе с порталом РИАМО.

При этом эксперт уточнила, что людям со слабым желудком и кишечником такими блюдами лучше не злоупотреблять.

По словам Герасимовой, прием витаминов, аминокислот и биологически активных добавок также поможет укрепить иммунитет.

Кроме того, специалист обратила внимание на то, что накануне осени следует «набраться» витамина D, который вырабатывается только на солнце, но также содержится в некоторых продуктах — в красной рыбе, яйцах, зелени, сырах и твороге. При этом, указала диетолог, запастись витамином D в солярии не получится, лучше принимать его в виде аптечных препаратов, однако важно предварительно проконсультироваться с врачом.

Кроме того, подчеркнула диетолог, важно не сбивать режим дня. «Ложиться спать и просыпаться следует в одно и то же время, до полуночи. Режим дня должен быть ориентирован на активность в дневное время», — отметила Герасимова.

21 августа иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала об опасности чрезмерного употребления чеснока и лимонов для укрепления иммунитета.

По словам Логиной, эффективность этих продуктов в укреплении иммунитета научно не доказана, фанатичное их употребление, наоборот, способно вызвать гастрит.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021