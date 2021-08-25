Диетолог рассказала о помогающих укреплять иммунитет продуктах

Продукты, богатые витамином D, а также кисломолочные продукты и сезонные фрукты помогут в укреплении иммунитета осенью. Об этом 25 августа сообщила диетолог Наталия Герасимова.

«Наиболее целесообразно употреблять сезонные фрукты и овощи, произрастающие в нашем регионе. К ним относятся яблоки, груши, огурцы, капуста и кабачки. Можно и ферментированные продукты — йогурты и кефир. Это поможет запастись витаминами», — сказала она в беседе с порталом РИАМО.

При этом эксперт уточнила, что людям со слабым желудком и кишечником такими блюдами лучше не злоупотреблять.

По словам Герасимовой, прием витаминов, аминокислот и биологически активных добавок также поможет укрепить иммунитет.

Кроме того, специалист обратила внимание на то, что накануне осени следует «набраться» витамина D, который вырабатывается только на солнце, но также содержится в некоторых продуктах — в красной рыбе, яйцах, зелени, сырах и твороге. При этом, указала диетолог, запастись витамином D в солярии не получится, лучше принимать его в виде аптечных препаратов, однако важно предварительно проконсультироваться с врачом.

Кроме того, подчеркнула диетолог, важно не сбивать режим дня. «Ложиться спать и просыпаться следует в одно и то же время, до полуночи. Режим дня должен быть ориентирован на активность в дневное время», — отметила Герасимова.

21 августа иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала об опасности чрезмерного употребления чеснока и лимонов для укрепления иммунитета.

По словам Логиной, эффективность этих продуктов в укреплении иммунитета научно не доказана, фанатичное их употребление, наоборот, способно вызвать гастрит.