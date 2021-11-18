Названы опасные последствия дефицита витамина D

Дефицит витамина D в организме может вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Недостаток этого витамина может привести к гипертонии или инфаркту. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на исследование.

Гипертония определяются по показателям систолического и диастолического давления. Если оба эта показателя являются высокими, то это указывает на серьезную нагрузку на сердце. Как показывают исследования, дополнительный прием витамина D снижает диастолическое давление в некоторых случаях.

«Учитывая противоречивые выводы различных исследований, посвященных роли витамина D в профилактике и лечении гипертонии, по всей видимости, уровень витамина D в организме влияет на кровяное давление опосредованно», — следует из результатов соответствующего исследования.

Таким образом, людям с проблемами с сердцем рекомендовали контролировать уровень витамина D.

Днем ранее врач-остеопат Владимир Животов рассказал, что проблемы с давлением могут возникать из-за зажатых мышц и смещенных костей черепа.

Животов отметил, что гипертония может быть связана с балансом симпатических и парасимпатических стимулов, которые получает сердце. Симпатические стимулы увеличивают давление, так как заставляют сердце работать интенсивнее. Вторые, наоборот, сокращают частоту сердечных сокращений. Баланс в пользу симпатических стимулов могут снижать смещенные кости и зажатые мышцы.