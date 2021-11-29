«Постковидное облысение встречается примерно у 40% переболевших»

Первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19, созданную на основе наблюдений за больными в «красной зоне» Коммунарки, дополнили еще одним пунктом. Речь о постковидной алопеции, которая встречается почти у 40% переболевших. О том, почему облысение развивается через 7–12 недель после выздоровления и как лечить его с помощью плазмы, в интервью «Известиям» рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев.

Семь видов кожных осложнений

— Вы один из авторов первого в мире и самого подробного классификатора кожных проявлений СOVID-19. Как шла работа над ним?

— Нас подтолкнул создать такую классификацию атлас, созданный испанскими дерматологами. Это была неструктурированная подборка фотографий. Мы же решили всё разложить по полочкам. Свою классификацию мы сделали на основе данных тех пациентов, которые лежали в Коммунарке . Наши доктора ездили туда. Они задокументировали и сфотографировали все проявления сыпи в «красной зоне» . Причем помимо клинических проявлений анализировалась вся информация о том, когда началась сыпь, после чего, во время приема каких препаратов и так далее.

— Сколько видов сыпи наблюдается у больных СOVID-19 ?

— После тщательного анализа было выделено семь групп поражений кожи . Три из них мы однозначно связали с самим коронавирусом. Первая — это ангииты (поражение эндотелия сосудов . — «Известия»). При коронавирусной инфекции поражение сосудов является одним из ключевых и важных механизмов патологического процесса, отсюда тромбозы и другие сосудистые патологии. Вторая группа — это кореподобная сыпь . Она начинается так же, как и корь, сверху вниз и в целом очень похожа на нее по проявлениям.

Постковидное облысение Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Николай Потекаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Но корью при этом пациент не заражен?

— Это своеобразная ответная реакция кожи на наличие инфекционного агента в организме, необязательно кори. Напомню, эти проявления встречались у взрослых пациентов. А корь — это преимущественно детское заболевание. И более подробные тесты показали, что кори нет, а ПЦР-тест на коронавирус положительный. По такому же принципу, а именно как инфекционно-аллергическая реакция, развивается и третья группа кожных поражений — розовый лишай .

— Именно лишай? Или лишаеподобные образования?

— Заболевание розовый лишай, которое внешне выглядит как шелушащиеся бляшки на коже, сезонное. Оно возникает один раз в жизни, как раз на фоне ОРВИ. Ну а COVID близок к острой респираторной вирусной инфекции. И тут ситуация у разных пациентов отличается. У одних был диагностирован классический розовый лишай. У других — просто похожее высыпание, но с необычными проявлениями. Например, не было материнской бляшки (первое одиночное высыпание) или же она, напротив, была слишком большой. Все эти проявления однозначно связаны именно с коронавирусом.

— А остальные проявления?

— Четвертая группа , выделенная нами, это папуло-везикулезные высыпания. То есть мокнутия и пузырьки . По большому счету это то, что в народе называют потница. Она возникает у больных, которые температурят, сильно потеют, лежат во влажной постели. И это не связано непосредственно с самим вирусом, а больше с симптомами, которые сопровождают это заболевание. Так сказать, вторичные проявления, не связанные с природой патогена.

Пятая и шестая группы — это крапивница и токсикодермия. Токсикодермия — индивидуальная непереносимость лекарственных препаратов, дающая реакцию на кожу. Она может возникнуть на антибиотик, противовирусный препарат и другие лекарства. Крапивница же имеет двоякий характер. Может быть как проявлением непереносимости лекарственных препаратов, так и проявлением самого коронавируса.

А седьмая группа — артифициальные поражения, то есть вызванные внешними факторами . Это пролежни , которые возникают у тяжелых лежачих больных на ИВЛ. Интересно, что в период пандемии возник еще один вид таких поражений, специфический для медработников, — следы от респираторов .

— Было ли такое, что о заражении COVID-19 свидетельствовали исключительно кожные проявления?

— Да, как раз крапивница и ковидные пальцы (ложные обморожения . — «Известия»). Это два вида поражения кожи, которые могут возникать, когда пациента практически ничего не беспокоит. Сейчас, когда человек обращается к дерматологу с такими проявлениями, врач может по одному этому симптому заподозрить коронавирус и направить на дополнительное обследование.

— То есть если я вижу у знакомого странную сыпь на лице, то стоит посоветовать ему сделать ПЦР-тест?

— Нет. В таком случае стоит отправить его к дерматологу, так как причин сыпи может быть масса. Не стоит забывать, что из 10 тыс. заболеваний человека 1,5 тыс. кожных. И разобраться в них может только специалист.

— А ковидные пальцы? Это редкий симптом?

— Это о дин из самых ранних признаков COVID-19. Возникает он чаще у молодых, с легкой формой коронавируса. Это покраснение кончиков пальцев, их утолщение, легкое воспаление, бывает болезненность. А на самом деле это ишемия — недостаток питания кровеносными сосудами тех или иных тканей. Симптом встречается, по последним данным, у 18% пациентов с легкой формой.

Новая проблема

— А добавилось ли что-то в классификатор за последнее время?

— Как раз сейчас описание восьмой группы симптомов мы планируем опубликовать в журнале Американской академии дерматовенерологии . Это постковидная алопеция — по-простому говоря, выпадение волос . Такое осложнение — одно из самых распространенных после болезни. Постковидное облысение встречается примерно у 40% переболевших . Оно возникает в среднем через семь-восемь, иногда 12 недель после выздоровления . Пациент (чаще женщина, так как они более внимательны ко всему, что касается внешности) уже вышел на работу и вдруг обращает внимание, что волосы начинают выпадать. Причем очень активно.

Постковидное облысение Фото: Global Look Press/chromorange/Bilderbox

— С чем это связано?

— У нас есть несколько гипотез. Во-первых, у 91% больных, у которых была выявлена алопеция, была очень высокая температура . Понятно, что это высокий уровень интоксикации, которая повлияла на рост волос. В этот момент волосы перестали нормально питаться, расти. Но в конечном итоге волосы выпадают не сразу, а через какое-то время, так как они еще продолжают естественным образом находиться в фолликуле.

— Какие еще причины могут быть?

— Мы знаем, что больным с коронавирусной инфекцией назначают антицитокиновые препараты (цитокины — это провоспалительные белки, которые вызывают воспалительную реакцию. — «Известия»). Так вот, сами цитокины могут оказывать негативное воздействие на волосяной фолликул, вызывая воспаление вокруг него, нарушая питание . Третья гипотеза — тот самый ангиит. Волос питается сосудом, а в нем могут быть изменения вследствие болезни — к примеру, он может воспаляться, тромбироваться . Соответственно, питание опять же ухудшается, и волос выпадает. Мы проводим сейчас в нашем центре подробные исследования этого явления, которые будем публиковать.

— Понятно ли, как лечить такую постковидную алопецию?

— Средства лечения те же самые, как и при обычном выпадении волос. Есть методики, которые сейчас очень востребованы и популярны. Есть препараты , которые уже давно на рынке, зарубежном и российском, улучшающие питание волосяного фолликула за счет локального расширения сосудов. Например, миноксидил. Еще есть препараты, содержащие факторы роста волосяного фолликула . И третье — то, что сейчас популярно и модно, это плазмотерапия .

— Как применяют плазму и какую?

— Плазму крови пациента. Любое обкалывание (даже физраствором) — это все равно прокол в кожу и мини-стресс для этой зоны, способный немного ее оживить. Этот метод раньше назывался мезотерапия. Когда же используется собственная плазма крови пациента, это уже плазмотерапия. Она откручивается в центрифуге, там обогащается тромбоцитами, которые сами по себе факторы роста, и этим раствором проводится обкалывание.

— А у какой доли заболевших вообще есть кожные проявления?

— По последним подсчетам, это примерно 6%.