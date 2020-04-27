Чихать не хотели: как самоизоляция влияет на аллергиков

В департаменте здравоохранения Москвы успокоили: пациенты с сезонной аллергией на пыльцу растений, то есть поллинозники, не входят в группу риска по развитию осложнений в случае заболевания коронавирусом. С приходом весны страдающие поллинозом и так в постоянном режиме обновляют данные по распространению пыльцы, а тут еще и вирус с похожими на аллергию симптомами. Впрочем, пока апрель не балует теплом, да и прогулки в режиме самоизоляции быстротечные и на короткие дистанции. Сможет ли этот год дать передышку аллергикам, как влияет на самочувствие изоляция и что беспокоит пациентов — читайте в материале «Известий».

Береза — по расписанию

— Весна в этом году выдалась довольно странной , — говорит «Известиям» кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог и медицинский директор резидента «Сколково» — сервиса пыльцевого мониторинга «Аллерготоп» Елена Шуватова.

Впрочем, зима тоже чудила — оказалась очень теплой, а весна будто нагоняет: то снег, то дождь, то вдруг потепление и далее по кругу.

— В целом можно сказать, что пыление деревьев идет, но не очень интенсивное. По моим ощущениям, по обратной связи с нашими аллергиками, им действительно полегче, чем, например, в прошлом году , — отмечает позитивную тенденцию врач.

Пока в Москве и Московской области доминирует пыльца клена и доставляет не так много проблем — уровень интенсивности средний. Но вот-вот проснется самый «злой» аллерген — береза.

— Она стартует традиционно где-то в 20-х числах, и этот фактор какой-то неизменный, вне зависимости от того, насколько теплой была зима и холодной весна. Удивительно, но береза стабильна , — говорит Елена Шуватова. Впрочем, есть надежда, что гнев березы в этом году сменится на милость. — Это пока предположительно, но пыление будет не сверхинтенсивным, а умеренным .

Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Надежда Логина напоминает, что кроме березы много хлопот аллергикам доставляет тополиный пух. Сам пух аллергеном не является, но собирает на себе большое количество пыльцы других растений.

Аллергия_5 Фото: Global Look Press/Custom Medical Stock Photo

— Пух, в попытках избавиться от него, заставляет нас касаться очков, маски или открытых участков кожи лица, что категорически запрещено делать даже в перчатках в связи с угрозой распространения вируса , — предупреждает в беседе с «Известиями» специалист.

Враги засели по углам

По словам специалистов, самоизоляция поллинознику на пользу: в помещении, где соблюдаются гипоаллергенные мероприятия, пыльцы практически нет, а прогулки на улице недолгие и в маске.

— Такая изоляция действительно помогает снизить контакт с аллергеном. Даже вне периода карантина аллергологи всегда рекомендовали ограничить контакт с природой: не выходить из дома в тот момент, когда в воздухе пыльца причинно-значимых растений , — говорит Елена Шуватова. — Это одна из центральных рекомендаций аллергологов, и сейчас волею судеб ее действительно придется выполнять.

В кои-то веки аллергики сейчас не похожи на инопланетян в полной амуниции, ведь все мы выглядим примерно одинаково.

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— Маски — это как раз то, о чем я всегда говорю аллергикам: «Носите маски. Посмотрите на японцев, которые ходят любоваться цветущей сакурой. Они почти все в масках». Если говорить про пыльцу растений, то весна в этом году для аллергиков проходит легче, чем в прошлые разы. Это видно и по обращениям: страшных криков о помощи нет, — отмечает в беседе с «Известиями» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Другое дело — несезонная аллергия. В этом плане дом таит в себе множество сюрпризов и не всегда приятных.

— Люди вынуждены постоянно находиться в квартире, из-за чего у них могут обостриться аллергические реакции на бытовые аллергены , — говорит Владимир Болибок. — И хотя помещение проветривается, влажность квартиры всё равно поменялась.

В списке стандартных аллергенов, которые грозят человеку на самоизоляции: бытовые клещи, что облюбовали домашнюю пыль, аллергены домашней пыли и споры плесневых грибов.

— При продолжительном нахождения в замкнутом пространстве велик риск аллергической реакции на домашнюю пыль. Вследствие чего стоит чаще проводить влажную уборку и при этом по возможности переложить использование бытовой химии и дезинфицирующих средств на членов семьи, дабы избежать непосредственного контакта , — советует Надежда Логина.

К домашним аллергенам также можно отнести аллергены животных — кошек, собак, попугайчиков и далее по списку.

— При таком тесном, круглосуточном контакте может развиться аллергия у человека, у которого ее раньше не было , — говорит Владимир Болибок. — И человек находится в стрессе, и животные: для них ведь тоже всё поменялось, они должны к этому режиму привыкнуть.

При этом слишком частое мытье рук и злоупотребление бытовой химией тоже ни к чему хорошему не приведут.

— Возникнут раздражительные контактные дерматиты, а следом за этим — уже аллергические контактные дерматиты из-за постоянного раздражения кожи рук, слизистой носа и глаз , — предостерегает эксперт.

Соблюдаем меру и пользуемся увлажняющим кремом для рук пять-шесть раз в день.

Не путать с коронавирусом

На недавнем совещании с президентом академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин забеспокоился: врачи вот-вот начнут путать сезонную аллергию с коронавирусом.

— Чего я опасаюсь? Сейчас начинается период аллергических заболеваний — поллинозов, особенно в первой половине мая будет очень много. В Москве порядка 20–30% населения — это люди, которые страдают аллергией, которая придет, а симптомы те же самые , — отметил Александр Чучалин. — Сейчас срочно надо обучить врачей, чтобы они понимали, не пошли по ложному пути, что это коронавирус, а это на самом деле немножко другая ситуация .

Впрочем, «обучать» в полном смысле слова вряд ли понадобится — достаточно запомнить несколько принципиальных отличий.

— Аллергия в принципе простое заболевание. Есть контакт с аллергеном — будет аллергия, нет контакта — аллергии не будет , — говорит Владимир Болибок. — Первое — для аллергии не характерна температура . Второе, что характерно для аллергии и не характерно для любого ОРВИ и коронавируса, — приступы чихания и зуд. Плюс конъюнктивит, который сопровождается слезотечением .

По словам Надежды Логиной, вопрос о различии поллиноза и ОРВИ поднимается каждый год. Проявления действительно похожи: насморк, заложенность носа, резь в глазах, слезотечение, иногда кашель.

— При простуде эти симптомы тоже есть, однако спустя 7–10 дней они исчезают. При аллергии же могут сохраняться не один месяц. Кроме того, ОРВИ почти всегда вызывает повышение температуры тела. Чувство ломоты и мышечная боль — очень частые симптомы вирусных инфекций. При аллергии такого нет , — замечает врач и напоминает, что при любых симптомах, характерных для ОРВИ, необходимо сразу обратиться к врачу.

Ощипать «утку» и жить спокойно

Елена Шуватова рассказывает, что в последнее время пациенты стали тревожнее. И на это есть несколько причин.

В первую очередь переживают те (чаще мамы с детьми), кто привык уезжать на период буйного цветения горячо нелюбимых аллергенов. Когда можно было, уезжали от пыльцы в Египет, не обходили стороной Испанию, Кипр, Грецию (правда, там свои аллергены), приморскую часть Грузии. Крым, Анапа, Геленджик (если сосна не беспокоит), Сочи, Абхазия… У кого-то в планах был Кисловодск на этот год, но коронавирус всё отменил.

— Они не знают, чего ждать, какая будет интенсивность симптомов, помогут ли лекарства, потому что они обычно их не используют , — поясняет эксперт.

Второе, что тревожит пациентов, — это появившаяся в СМИ информация о том, что у аллергиков риски по заражению и более сложному течению коронавируса выше в 2–3 раза, чем у остальных. Вопросов, говорит Елена Шуватова, по этому поводу поступает огромное количество. Большинство в духе: «Умрем ли мы быстрее, чем остальные люди, или как-то продержимся?»

Аллергия_6 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— По данным китайских, американских ученых, которые начали собирать статистику, ни разу, ни в одном нормально проведенном исследовании не было подтверждено, что аллергическое заболевание (и атопическая астма в частности) является дополнительным фактором риска по заболеваемости и тяжелому течению COVID-19 , — развенчивает мифы врач. — Более того, у людей, которые получают противоаллергическое лечение (а оно носит в основном противовоспалительный характер), наоборот, риски тяжелых осложнений при COVID-19 даже несколько снижаются. В этом плане аллергикам можно быть спокойными и не волноваться .

Третий фактор и, вероятно, еще одна выпорхнувшая из гнезда «утка»: якобы противоаллергические препараты (в частности, антигистаминные) влияют на иммунитет, снижая его, так что аллергик более уязвим.

— Это совершенно не соответствует действительности ! — отвергает псевдонаучные высказывания Елена Шуватова. — Противоаллергические препараты, которые используются в терапии поллиноза, не влияют на иммунную систему. Они не обладают иммуносупрессивным действием. Рисков от этого нет, и даже наоборот, — они снижаются .

Когда бежать некуда

Итак, природа более-менее благосклонна, самоизоляция тоже в помощь. Осталось не забывать несколько несложных правил при выходе на прогулку (особенно в середине мая).

— Банально — маска. Любая: одноразовая, многоразовая, тканевая. Всё это предохраняет от попадания пыльцы в дыхательные пути , — говорит врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. — Второе — очки, желательно покрупнее, с широкими дужками. Аллергический ринит всегда сопровождается аллергическим конъюнктивитом, поэтому глаза нужно защищать. Третье — головной убор, особенно женщинам, чтобы пыльца не скапливалась в волосах, одежда — с длинным рукавом .

По возвращении домой обязательно помыть руки (универсальная рекомендация для всех), а для аллергиков — умыть лицо и прополоскать от пыльцы нос.

По словам Елены Шуватовой, главное — соблюдать меры гипоаллергенного режима. Если режим самоизоляции снимут в мае (что, конечно бы, хотелось), поллинозники как раз попадут на березы коварное цветенье. Понять, в какое время лучше гулять, помогут данные пыльцевого мониторинга, полученные с помощью пыльцевых ловушек. Пока мировые сервисы делают замеры раз в неделю, специалисты «Аллерготопа» обновляют данные каждый день.

— Как только береза начнет пылить, аллергикам следует принимать противоаллергическое лечение, которое назначил врач, даже если нет симптомов , — говорит аллерголог-иммунолог. — Период поллиноза пройдет легче, если начать лечение до наступления симптомов — где-то дней за 10 .

Когда заканчивать лечение? Когда аллерген исчезнет из сводок пыльцевого мониторинга. Эксперты отдельно сообщат о том, пыление каких местных растений закончилось.