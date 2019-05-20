Опрос выявил самую распространенную аллергию у жителей России

Россияне чаще всего страдают от аллергии на растения. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Реакцию на растения назвали главной проблемой аллергиков 26% опрошенных, еще 25% респондентов таковой считают аллергию на лекарства.

Аллергию на пыль и на какие-либо продукты питания указали как беспокоящий фактор 22% опрошенных, на домашних животных — 12%.

Большинство россиян согласились с тем, что развитию у человека аллергии способствует плохая экология (60%). При этом низкое качество продуктов (42%), наследственную предрасположенность (41%) и сбой иммунной системы (40%) в качестве факторов указали примерно одинаковое количество опрошенных.

11 апреля сообщалось, что специалисты Института иммунологии ФМБА совместно с австрийскими учеными разработали первую в мире вакцину от аллергии на березу. Вакцина находится на стадии доклинических испытаний. Она предназначена как для профилактики, так и для терапии.