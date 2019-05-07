Минздрав назвал способы борьбы с аллергией

Министерство здравоохранения России сообщило, когда наступит пик обострения аллергических реакций, и назвало способы борьбы с ними. Об этом сообщает 7 мая RT.

В сезон пыления различных растений аллергикам рекомендовано пройти симптоматическую терапию. Для этого можно принимать антигистаминные препараты второго поколения, а также назальные ингаляционные стероиды. Также может помочь временная смена климата.

Вне зависимости от сезона рекомендовано проводить аллерген-специфическую терапию (АСИТ) причинно-значимыми аллергенами. В будущем контакт с аллергенами в естественной среде станет менее болезненным.

Однако в любом случае в первую очередь нужно проконсультироваться с врачом аллергологом-иммунологом.

В Минздраве объяснили, что существует три вида пыления. Первый приходится на апрель и май — пик пыления деревьев (береза, ольха, орешник). Пыление злаковых трав (пшеница, рожь, овес и другие) приходится на июнь–июль, а сорняков (дикорастущих растений) — на август–сентябрь.

11 апреля сообщалось, что специалисты Института иммунологии ФМБА совместно с австрийскими учеными разработали первую в мире вакцину от аллергии на березу. Вакцина находится на стадии доклинических испытаний. Она предназначена как для профилактики, так и для терапии.