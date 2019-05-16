Аллергикам посоветовали способы защиты от пуха и пыльцы

Тополиный пух сам по себе не является аллергеном, однако накапливает на себе и переносит пыльцу, которая может провоцировать аллергию, рассказала заведующая консультационно-диагностического отделения центра аллергологии и иммунологии московской ГКБ №52 Елена Бобрикова.

Врач отметила, что защититься от пуха можно с помощью очков и промывания носа морской водой.

«Нужно носить на улице очки, которые являются механической защитой глаз от попадания пуха и пыльцы. В течение дня почаще орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами», — цитирует Бобрикову «РИА Новости».

Она отметила, что пух редко остается в верхних дыхательных путях, так как сразу выводится чиханием, однако такое промывание слизистой механически удаляет пыльцу из носа, а именно она — аллерген.

Также, по словам медика, полезно будет полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами морской воды.

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