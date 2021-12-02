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Стресс назвали виновником избытка «опасного» холестерина
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Стресс назвали виновником избытка «опасного» холестерина

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Стресс может привести к избытку «опасного» холестерина. Об этом рассказал врач Тимоти Легг в среду, 1 декабря.

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Когда человек нервничает, то в организме запускаются сложные химические процессы — выделяются гормон кортизол и адреналин, а это в свою очередь провоцирует выделение жиров триглицеридов, передает Daily Express.

Эти жиры — основной источник энергии организма, но их переизбыток ведет к формированию «вредного» холестерина.

Чтобы бороться со стрессом, Легг советует придерживаться здорового питания и заниматься спортом — для освобождения серотонина и дофамина. Уровень беспокойства помогут снизить такие продукты, как авокадо, бананы, брокколи, шпинат и темный шоколад.

Повышенный уровень холестерина в организме закупоривает сосуды и увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, что может спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

17 ноября психолог Денис Макаровский рассказал, как справиться со стрессом, не прибегая к употреблению алкоголя. Прежде всего на помощь придет физическая активность, которая поможет израсходовать излишки адреналина и норадреналина.

29 октября психолог сервиса «Доктор рядом» Марина Решетникова заявила, что уровень стресса можно снизить, уделяя больше времени себе. По ее словам, поднять настроение может помочь горячая ванна с ароматической солью или ароматерапия с помощью увлажнителя воздуха и эфирных масел.

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