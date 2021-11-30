Врачи назвали неприятное для 45% переболевших COVID-19 последствие

Пациенты, перенесшие COVID-19, встречаются с неприятным последствием заболевания в виде потери волос. Объем выпавших волос зависит от возраста, пола и сопутствующих заболеваний, сообщает 30 ноября URA.RU.

«Выпадение волос при постковидном синдроме наблюдается примерно в 35–45% случаев в зависимости от пола, возраста, сопутствующих заболеваний, статуса вакцинации. Если пациент привит, всё протекает легче и реже встречаются подобные симптомы. Выпадать волосы могут даже после легкой формы заболевания», — рассказал научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Он добавил, что причиной тому являются неврологические, сосудистые и эндокринные сбои. Поэтому после перенесенного коронавируса необходима реабилитация под контролем лечащего врача. Интенсивность выпадения волос зависит от тяжести заболевания и тех лекарств, которые принимал пациент.

«Чем сильнее действующее вещество, тем больше вероятность выпадения волос. В любом случае, волосы восстановятся, потому что это временное, так называемое реактивное выпадение волос, которое может быть связано и с реакцией на высокую температуру, и на общее состояние организма», — пояснила дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова.

Она добавила, что восстановление потерянного числа волос произойдет не раньше чем через шесть месяцев после выпадения. Галлямова подчеркнула, что для определения программы лечения и степени потери волос необходима консультация специалиста. Домашние средства и маски в данном случае бесполезны и являются переводом денег, уверена врач.

Ранее, 29 ноября, в Минздраве рассказали, как лечить постковидное облысение. Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николай Потекаев рассказал про первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19. Ее создали на основе наблюдений больных «красной зоны» Коммунарки и дополнили еще одним пунктом. Речь идет о постковидной алопеции, которая встречается почти у 40% переболевших.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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