Колкости неуместны: Минздрав уточнит список медотводов от прививки против COVID

Расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса может появиться в середине декабря, говорят источники «Известий», близкие к системе здравоохранения . Вероятно, его включат в обновленные временные рекомендации Минздрава по вакцинации. По словам врачей, показаний для постоянного медотвода не так много. Прививку можно делать даже пациентам с онкологией в стадии ремиссии и людям с аутоиммунными заболеваниями, если они компенсированы и получают адекватную терапию. В Москве в пилотном режиме уже заработала система получения медотвода через портал госуслуг. А с 1 февраля новый механизм станет доступен жителям любого региона России.

Непривиты будете

Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Вероятно, он появится в середине декабря , сказал источник «Известий», знакомый с ситуацией. Обсуждается вариант, согласно которому список станет частью временных рекомендации по вакцинации — такой перечень уже есть в августовской версии.

— В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее , — рассказал «Известиям» еще один источник, близкий к министерству.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой указать, какие болезни войдут в обновленный перечень противопоказаний к вакцинации COVID-19. В ведомстве отметили, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Так, «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «ЭпиВакКорона» — онкобольным, указано сейчас в рекомендациях Минздрава.

Колкости неуместны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Сейчас противопоказания к прививке от коронавируса — гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет . Специальная вакцина для подростков от 12 лет сейчас уже зарегистрирована, но еще не поступила в гражданский оборот. Ожидается, что в конце декабря можно будет прививать и эту группу.

Ранее к противопоказаниям относился период беременности и грудного вскармливания . Однако, как заявлял главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков, во время вынашивания ребенка на сроке более 22 недель и в период грудного вскармливания вакцинация от коронавируса не противопоказана, а потому медотвод от прививки в этом случае не выдается.

Что касается аллергологии, то существующих рекомендаций вполне достаточно и расширять перечень нецелесообразно, отметил в беседе с «Известиями» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Отек Квинке, анафилактический шок и тяжелая крапивница являются основаниями для выдачи постоянного медотвода. А, например, аллергический дерматит, ринит или бронхиальная астма — для временного . Во время ремиссии пациент может безбоязненно делать прививку. Астма не является противопоказанием к вакцинации сама по себе , как многие считают. Опять же, если пациент принимает лекарства и у него не наблюдается обострения, с этим заболеванием можно делать прививку , — подчеркнул эксперт.

Схожие правила действуют и для онко-пациентов , добавил профессор, завотделом эпидемиологии и профилактики Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Давид Заридзе.



— Никаких противопоказаний для вакцинации онкобольных от коронавируса нет. Если человек получает химиотерапию, находится в процессе лечения, тогда с прививкой можно повременить. Но даже временный медотвод — это скорее перестраховка. COVID-19 не влияет на течение рака. Согласно статистике прошлого года, не наблюдалось роста смертей от онкозаболеваний, зато от ковида у нас сейчас умирает очень много людей, — подчеркнул эксперт.

По последним исследованиям, людей с аутоиммунными заболевания можно вакцинировать, если они компенсированы и получают адекватную терапию , добавил врач-эндокринолог, медицинский директор сети клиник «Атлас» Юрий Потешкин.

— Например, согласно данным UNICEF, аутоиммунные заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации от ковида. Сахарный диабет сам по себе также не является противопоказаниям для вакцинации, но диабет может сочетаться с заболеваниями сердца и сосудов . То есть если есть риски тромбоза или проблем с сердцем, нужно перед прививкой проконсультироваться со своим лечащим врачом . Тем не менее заработать тромбоз после перенесенного COVID-19 гораздо более вероятно, нежели чем после прививки. Опять же, согласно последним исследованиям, тромбоз возникает в 28% случаев при тяжелом течении ковида, когда человек попадает в реанимацию. А вот векторные вакцины не особо ассоциированы с рисками тромбозов, встречается только один случай на несколько миллионов, — подчеркнул специалист.

Медотвод через «Госуслуги»

Со 2 декабря в Москве начали действовать новые правила получения медотвода от вакцинации против COVID-19 . Теперь документ можно получить через портал госуслуг — сведения о противопоказаниях к вакцинации будут направляться на сайт, там же будет формироваться справка по форме Минздрава. По всей России этот порядок должен заработать с 1 февраля 2022 года , но в Москве решили перейти на новую систему в опережающем режиме. Она позволит отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень, а также минимизировать риски при последующем получении QR-кода. Для этого заранее формируется цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения, сказано на сайте столичного департамента здравоохранения.

Колкости неуместны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей

Все регионы будут направлять данные о наличии у граждан медицинских противопоказаний к вакцинации на единый портал государственных услуг , сообщили «Известиям» в пресс-службе московского депздрава.

— Для того чтобы получить медотвод в медицинской организации города Москвы, необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике. Перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, небольшой. Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях . Однако есть ряд заболеваний, при которых применять вакцину надо с осторожностью. Поэтому решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач , который ведет и наблюдает пациента, понимает его состояние и может оценить, есть ли у него потенциальные противопоказания к вакцинации или их нет, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в соответствии с письмом Минздрава от 30 октября 2021 года, врач может обсудить случай пациента со специальной комиссией. В нее входят профильные главные внештатные специалисты депздрава и представитель разработчика вакцины «Спутник V», которые помогают коллегам в определении перечня противопоказаний и в решении в конкретных случаях, добавили там.

Получение медотвода через «Госуслуги» облегчит ситуацию для всех людей, у которых есть серьезные ограничения к вакцинации по состоянию здоровья, уверена член общественного совета при Минздраве, президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Для таких людей особенно важно оформлять документы наиболее доступным образом — через интернет, добавила эксперт.