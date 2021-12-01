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Режимный субъект: военнослужащих РФ освободят от QR-кодов

Минобороны предлагает разрешить людям в погонах обходиться сертификатом о вакцинации
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Режимный субъект: военнослужащих РФ освободят от QR-кодов
2021-11-30 19:09:51">
2021-11-30 19:09:51
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Военных избавят от необходимости получать QR-код о вакцинации. В тех местах, где таковой потребуется, им будет достаточно показать сертификат о прививке и документы, подтверждающие личность, а также статус военнослужащего. Аналогичные правила планируется ввести и для военных пенсионеров. В последние годы Минобороны особо бдительно следит за сохранностью персональных данных военнослужащих. По мнению экспертов, в ведомстве не готовы пока передавать личную информацию своих кадров в единые государственные базы данных и полагают, что в армии она защищена надежнее. Впрочем, изменения важны не только с точки зрения безопасности персональных данных.

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С вакциной служащие

Минобороны вышло в правительство с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Соответствующий проект постановления кабинета министров подготовили в ведомстве. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве, сообщили источники «Известий» в министерстве.

Согласно проекту постановления, с содержанием которого ознакомились «Известия», в местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов — военный билет. Получать код им не нужно. Аналогичные правила планируется распространить и военных пенсионеров, уточнили источники.

Режимный субъект
сертификат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Личной информацией военнослужащих считаются паспортные данные, семейное положение, утвержденные фотографии, СНИЛС, ИНН, дактилоскопические данные, медицинские диагнозы и другое.

Сегодня почти у всех военнослужащих есть сертификаты о вакцинации. По данным, регулярно приводимым Минобороны, доля привитого личного состава приближается к ста процентам. В августе глава ведомства Сергей Шойгу отчитался, что Вооруженные силы полностью завершили вакцинацию. 9 ноября министр сообщил, что повторную прививку от коронавируса сделали около 300 тыс. военных, и до конца годы должны ревакцинироваться еще около 253 тыс. человек. По его словам, привились от коронавируса 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала.

Освободить от кода

Общих правил относительно QR-кодов в стране пока нет. Регионы сами определяют режим работы общественного транспорта, кафе и ресторанов, культурных учреждений и других мест массового скопления людей. В Москве, к примеру, QR-код и удостоверение личности необходимо предъявить для посещения концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских, спортивных мероприятий, где собираются больше 500 человек, а также театров и музеев. Кроме того, столичные власти рекомендуют предприятиям сферы услуг самостоятельно принять соответствующее решение.

Режимный субъект
прививка
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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В ноябре на рассмотрение Госдумы правительство внесло два законопроекта. Один из них предусматривает наличие QR-кода о вакцинации для посещения мест проведения массовых мероприятий, столовых, кафе, ресторанов и магазинов, а второй вводит требование иметь QR-код для поездок на железнодорожном и авиатранспорте.

По мнению экспертов, персональные данные военнослужащих, которые хранятся в базах ведомства, защищены надежнее прочих и, возможно, Минобороны старается обезопасить личную информацию солдат и офицеров от попадания в руки к третьим лицам.

— Речь идет о сохранности личных данных военнослужащих, — напомнил «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Но не только. Дело в том, что у нас не учитывается один момент: QR-код появляется только на современных смартфонах, а они есть далеко не у всех. Хорошо, что военное ведомство стало пионером в решении этих вопросов. Возможно, в дальнейшем и для других категорий граждан сделают так, чтобы люди не упирались в эти QR-коды, может быть, достаточно будет сертификата о прививках.

Режимный субъект
код
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сегодня на территории практически любого военного объекта запрещено пользоваться не то что смартфонами, а любыми устройствами, с помощью которых можно делать фото или снимать видео. Чтобы пользоваться сотовой связью в воинских частях и на полигонах, офицеры носят с собой в служебные часы простые кнопочные телефоны. Такие же аппараты есть у призывников. Они хранятся в сейфах и выдаются по определенному графику, чтобы солдаты могли поговорить с родными.

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С точки зрения сохранности персональных данных военнослужащих, информации об их месте жительства, принадлежности к Вооруженным силам и т.д., эта идея здравая, — считает учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. — Но для ее реализации необходимо учесть ряд рисков. Во-первых, предстоит решить вопрос защиты сертификатов от фальсификации. Во-вторых есть вероятность, что некоторые владельцы бизнеса будут отказывать в услугах по предъявлению сертификата — либо по незнанию, либо из страха перед проверяющими. Возможно, нужна единая база сертификатов либо дополнительные защитные метки этого документа. В любом случае, необходимы серьезные меры по защите от подделок.

Защита данных

В последние годы Минобороны значительно ужесточило правила работы с личными данными военнослужащих. Еще с советских времен личные дела офицеров находятся под грифом «секретно», и чтобы иметь право взять такую папку в руки, надо иметь по меньшей мере третью форму допуска к гостайне. Однако в постсоветские годы это не препятствовало тому, что целые списки военнослужащих той или иной воинской части оказывались в руках торговцев базами данным. К ним таким образом могли получить доступ коллекторы, колл-центры рекламных служб и прочие. Еще проще заинтересованным структурам было получить информацию о солдатах и сержантах.

Режимный субъект
прививка
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Более того, немало офицеров работают с закрытыми документами второй и первой категории («совершенно секретно» и «особой важности»). Сама информация об этих людях охраняется как гостайна. Они не должны ни в каким виде "светиться" в публичной сфере. К примеру, запрещена публикация в открытом доступе фотографий с подписанными фамилиями.

Несколько лет назад вступили в силу новые правила работы с личной информацией. Они примерно такие же, как и для секретных документов. Доступ к персональным данным военных имеют только специально уполномоченные сотрудники, прошедшие проверку: кадровики, финансисты и т.д.

В 2016 году Минобороны начало переводить в электронный формат личные дела офицеров и прапорщиков, а также их учетно-послужные карточки, где отображены биографические сведения. Они хранятся в специальной автоматизированной системе. Сохранять личную информацию на жесткие диски компьютеров, подключенных к обычному интернету, запрещено. Внешние носители данных, с помощью которых ведется работа с личной информацией, пронумерованы и подотчетны.

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