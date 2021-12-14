Вот — зараза: чем грозит штамм «Омикрон» мировой экономике

В 2020 году первая «версия» коронавируса привела к кризису, признанному худшим со времен Великой депрессии. Выявленный недавно штамм «Омикрон» уже вызвал новую волну опасений. Если худшие из них подтвердятся, мировую экономику может снова радикально «тряхнуть». Перечеркнет ли «Омикрон» глобальное восстановление и кто может больше всего пострадать, выясняли «Известия».

Не ждали

В конце ноября появление нового штамма коронавируса обвалило рынки. В конце ноября нефть пережила крупнейший однодневный обвал с апреля 2020-го, Brent рухнула сразу на $10 — с $82 до $72 за баррель. «Черная пятница» пришла и на фондовые площадки. В США Dow Jones потерял 2,53%, S&P — 2,27, Nasdaq Composite — 2,23. Индекс Мосбиржи упал на 3,5. Масла в огонь подлила Всемирная организация здравоохранения: там заявили, что «Омикрон» представляет высокий риск распространения инфекции, в том числе и среди уже переболевших.

Однако вскоре всё успокоилось — на фоне комментариев врачей и ученых о том, что при заражении новым вариантом вируса болезнь протекает в легкой форме и не имеет серьезных последствий. Его появление даже называли естественной вакциной. Пока ни одного летального случая со штаммом «Омикрон», но как он себя поведет дальше, пока неясно.

Вот — зараза Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ying

Ограничения уже вводят, страдают международный туризм и пассажирские перевозки. Израиль и Сингапур ограничили авиасообщение с некоторыми государствами Африки. Великобритания, Германия, Италия, Франция и Нидерланды отказались от полетов в шесть стран континента до тех пор, пока свойства штамма не будут полностью изучены. В России отменена значительная часть чартерных рейсов, а полетят ли регулярные, неизвестно.

Разгон инфляции

Закрытие границ, логистические сбои — всё это чревато как минимум замедлением восстановления мировой экономики. Особые опасения вызывает риск нового витка инфляции. Пандемия привела к устойчивому дисбалансу между спросом и предложением. COVID-19 и сдерживание инфекции во всем мире замедлили производство и сократили рабочие места. В то же время произошел резкий скачок спроса на товары.

Опасения по поводу того, что новый штамм усугубит сбои в цепочках поставок, которые спровоцируют еще больший рост цен, высказали специалисты ФРС США.

«Люди боятся вируса и не хотят работать очно. Эта ситуация тормозит восстановление рынка труда и усиливает давление на цепочки поставок», — заявил председатель ФРС Джером Пауэлл конгрессу. Как следствие, очередной дисбаланс спроса и предложения, сокращение рабочих мест, «вертолетные» деньги и очередное ускорение темпов роста потребительских цен.

В США по итогам ноября инфляция ускорилась до 6,8% — это рекорд за последние 40 лет.

Вот — зараза Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/London News Pictures

Цены росли опережающими темпами в большинстве категорий, сообщает Bloomberg. Наибольший вклад в общую инфляцию внес рост цен на бензин, жилье, продукты питания и автомобили.

В России инфляция в ноябре достигла 8,4 в годовом выражении — максимума с января 2016-го. Она более чем вдвое превышает целевой показатель, и ее пик еще не пройден. Как предполагают аналитики, инфляция в мире будет расти как минимум в течение первого полугодия 2022-го. В России возможен ее рост до конца 2022 года. Однако «Омикрон» будет не ключевым фактором влияния.

«Ускорение инфляции, без сомнения, будет иметь место, но в этом процессе пандемия не является единственным виновником. Обширные программы количественного смягчения, проводимые Центробанками многих стран, создали небывалый навес ликвидности, который не мог не привести к таким последствиям», — указывает Елена Беляева, аналитик «Фридом Финанс.

С другой стороны, ЦБ многих стран намерены в следующем году повышать процентные ставки — как раз с тем чтобы подавить темпы роста потребительских цен. Поэтому велики шансы на то, что к середине-концу 2022 года инфляция в мире перестанет расти такими высокими темпами, как в этом году.

«Омикрон» против вакцины

Неопределенность вокруг нового штамма пока высока: от того как поведет себя вирус, будет зависеть, ускорит он развитие пандемии или, наоборот, затормозит ее.

«Любая новая волна, как прошлым летом в США и Великобритании или в континентальной Европе, может оказаться намного хуже предыдущей. Это дает повод полагать, что пандемия затянется дольше, чем предполагалось ранее, и опасаться, что потребуются дополнительные ограничения. Любые ограничения могут привести к замедлению мировой экономики », — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл».

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 1 декабря уже понизила большинство прогнозов по экономическому росту. Мировая экономика, по прогнозу ОЭСР, вырастет в 2021 году на 5,6% (ранее прогнозировалось 5,7%). В следующем году темпы роста глобального ВВП будут существенно ниже тех, что ждали ранее: 3,2%, а не 4,5%.

Вопрос в том, насколько устойчив новый штамм к уже имеющимся вакцинам. Так, Pfizer и ее партнер BioNTech SE сообщили, что первоначальные лабораторные исследования показывают: третья доза их вакцины против COVID-19 нейтрализует новый штамм. Однако данные пока предварительные.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что российская вакцина «Спутник V» будет защищать в том числе и от «Омикрон»-штамма.

«Спутник» на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спутника» против новых мутаций», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью «Известиям».

Эффективной считают и другую российскую вакцину, «ЭпиВакКорону». Как отметил Ринат Максютов, гендиректор центра разработки вакцины «Вектор», пептиды, которые входят в состав вакцины, устойчивы против актуальных вариантов коронавируса. Аналогичные результаты ждут и по «Омикрону».

Слабые в зоне риска

Если «Омикрон» приведет к новым волнам пандемии, вероятно, наибольший ущерб будет нанесен развивающимся рынкам. Они, как правило, имеют более низкие показатели вакцинации — сказывается и ограниченный доступ к вакцинам, и нежелание населения вакцинироваться. В частности, в России уровень полностью вакцинированных всё еще довольно низок — 41,6% взрослого населения.

Страны, демонстрирующие высокий уровень вакцинации, как правило, показывают лучшие темпы восстановления экономики, отмечает Григорий Волис, вице-президент КБ «Юнистрим».

«Развивающиеся страны еще не до конца оправились от последствий предыдущих всплесков пандемии, и им предстоит режим жесткой экономии для того, чтобы расплатиться за чрезвычайные меры поддержки экономик в прошлом году. Еще одной проблемой для них может стать ослабление национальных валют, с которым они уже столкнулись в отличие от развитых стран, которые продолжают печатать деньги для поддержки своих экономик и поддерживать низкие процентные ставки», — поясняет Ольга Веретенникова из «Борселл».

По накатанной

В 2020-м пандемия стала «черным лебедем» для мировой экономики, нанеся удар по всем отраслям. Весной случился обвал на фондовом и нефтяном рынках, что больно ударило по рублю. Квартальные падения ВВП в ряде стран (по итогам второго квартала) достигали двузначных показателей. Мировой ВВП в 2020 году рухнул на 4,3%, что стало самым резким сокращением со времен Великой депрессии.

От продолжения пандемии пострадают всё те же отрасли: компании туристического сегмента, малый и средний бизнес. Тем не менее, несмотря на неопределенность вокруг «Омикрона», столь же серьезных последствий для мировой экономики и, в частности, для российской аналитики не ждут. Наличие вакцин уже не позволит вирусу застать врасплох. Вдобавок есть и опыт, как справляться с ростом заболеваемости.

« Доработка вакцин, без сомнения, потребуется. «Омикрон» может быть высокозаразным, но если само заболевание будет протекать в менее тяжелой форме и не будет давать высокой смертности, то вряд ли есть смысл ожидать новых локдаунов и ситуаций, более сложных, чем те, с которыми мы имели дело с момента появления коронавируса », — считает Елена Беляева.