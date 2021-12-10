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Ценовая передышка: что будет с инфляцией после замедления в начале декабря

Инфляция в России, возможно, прошла годовой пик, но на решении ЦБ по ключевой ставке это не скажется
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ценовая передышка: что будет с инфляцией после замедления в начале декабря
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2021-12-09 17:10:57
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С началом календарной зимы в России заметно замедлилась инфляция: на неделе с 30 ноября по 6 декабря ее прирост стал минимальным за последние 12 недель. Некоторые экономисты считают, что это говорит о прохождении пика роста потребительских цен. Но на решении ЦБ по ключевой ставке это вряд ли скажется: большинство экспертов ожидают ее повышения до 8,5% уже в следующую пятницу. Подробности — в материале «Известий».

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К концу осени показатель инфляции месяц к месяцу с устранением сезонности начал замедляться и составил 0,9% в ноябре против 1,1% в октябре, подсчитали авторы профильного макроэкономического Telegram-канала MMI. Всего же с начала года потребительские цены в России выросли на 7,51% — для получения итогового показателя осталось добавить к этой цифре только вклад декабря.

Экономисты из MMI отмечают, что начало последнего месяца в году выглядит достаточно позитивно: на неделе с 30 ноября по 6 декабря инфляция составила 0,07%, что существенно ниже показателя прошлого декабря, когда за ту же неделю цены выросли на 0,2%. Более того, это — самая низкая цифра за последние 12 недель, и благодаря ей годовой показатель роста потребительских цен снизился с 8,4 до 8,28%. Такой результат, по мнению авторов канала, говорит о том, что пик инфляции был пройден в конце ноября, а значит, итоговый годовой показатель может составить 7,9–8%, что попадает в верхнюю границу официального прогноза Банка России.

Ценовая передышка
Ценовая передышка: что будет с инфляцией после замедления в начале декабря
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Мнения опрошенных «Известиями» аналитиков по этому поводу разделились. С некоторой оговоркой возможную близость к пику инфляции подтвердил старший аналитик «Сбер Управление Активами» Владислав Данилов. Он отметил, что последнее замедление главным образом обусловлено резким снижением цен на услуги зарубежного туризма (минус 11,1% при росте на 29,6% неделей ранее), причем за исключением сферы услуг товарная инфляция осталась вблизи уровней прошлой недели.

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— Это говорит о том, что о значимом замедлении инфляции говорить преждевременно. С другой стороны, без учета всплеска инфляции на прошлой неделе из-за разового роста цен на поездку в Турцию на 55% инфляция находится на стабильном уровне в течение последнего времени, что может говорить о том, что мы находимся вблизи ее пика, — объясняет Данилов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, наоборот, считает прохождение пика инфляции в данный момент маловероятным. Он объясняет это тем, что накрывший Европу и Азию энергетический кризис закончится только к весне, а это значит, что высокие цены на природный газ и уголь, которые приводят к очень значительному увеличению стоимости электроэнергии, впоследствии приведут к усилению инфляции в других странах.

Импорт продолжит дорожать, а по мере поступления зарубежных товаров, комплектующих и сырья мы увидим новый скачок цен уже в России. Это подтверждает и прогноз ЦБ РФ, который недавно заявил, что высокие темпы роста инфляции сохранятся и даже усилятся в 2022 году, и призвал быть к этому готовыми, — говорит Деев.

Нынешнее замедление инфляции он объясняет одновременно следствием прошлый повышений ключевой ставки российским регулятором и снижением потребительской активности, возникшим в результате режима нерабочих дней и широкого внимания общественности к теме внедрения QR-кодов.

Ценовая передышка
Ценовая передышка: что будет с инфляцией после замедления в начале декабря
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Но до конца года, перед новогодними праздниками, несмотря на пандемию и инфляцию, потребительский спрос всё равно вырастет — люди будут совершать покупки к праздничному столу, заказывать столики в ресторанах, покупать подарки детям. И последние две недели декабря наверняка будут отмечены ростом инфляции свыше текущего уровня, — говорит Деев.

Ставку всё равно поднимут

Несмотря на явное замедление инфляции, Банк России в результате последнего заседания по ДКП в этом году, которое пройдет в пятницу, 17 декабря, в очередной раз повысит ключевую ставку, уверены все собеседники «Известий». Владислав Данилов утверждает, что ввиду недавней риторики представителей регулятора, в частности — зампреда ЦБ Алексея Заботкина, сообщившего, что шаг повышения ставки на 25 б.п. маловероятен, — ее поднимут больше чем на 50 б.п. с наибольшей вероятностью.

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Артем Деев также ожидает, что на ближайшем заседании произойдет резкое, но вполне ожидаемое повышение сразу на 100 б.п. — до 8,5%. Схожего мнения придерживается и аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Однако он предупреждает, что такое движение ключевой ставки, скорее всего, станет лишь дополнительным проинфляционным фактором.

— В условиях сравнительно низкой монетизации российской экономики рынок реагирует на рост базовой ставки сравнительно быстрым повышением цен товаров и кредитных ресурсов, — объясняет Осин. — Даже значительное ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ставок (и, соответственно, рост рисков сокращения экономического спроса) в этой ситуации ведет к сравнительно небольшому росту привлекательности, к примеру, долговых бумаг с точки зрения их реальной доходности.

Собеседник «Известий» добавляет, что в последние десять лет практика показывает, что повышение или понижение ключевой ставки ЦБ на один условный базисный пункт, как правило, приводит к аналогичному по размеру росту или снижению стоимости кредитов для корпоративного сектора и физических лиц. В свою очередь, усиление ожиданий роста кредитных ставок провоцирует рост цен, а параллельно ухудшаются оценки уровня инвестиционных и инфляционных рисков, влияющих на динамику российской валюты. Ее ослабление, в свою очередь, формирует еще один драйвер роста цен.

Ценовая передышка
Ценовая передышка: что будет с инфляцией после замедления в начале декабря
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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