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Иммунолог рассказал о разнице течения ковида при штаммах «Омикрон» и «Дельта»
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Иммунолог рассказал о разнице течения ковида при штаммах «Омикрон» и «Дельта»

Иммунолог Жемчугов: пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается
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Штамм «Омикрон» протекает легче «Дельты», потому что коронавирус эволюционирует: ему невыгодно, чтобы все зараженные умирали. Об этом 7 декабря сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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«[Омикрон] менее опасный... У него меньше погибших, легче течение», — заявил эксперт «РИА Новости», сравнивая новый штамм с «Дельтой».

Он отметил, что вирус эволюционирует, стремится прятаться от коллективного иммунитета и защиты, которая есть у привившихся и переболевших. Жемчугов подчеркнул, что вирусу невыгодно, чтобы все умирали, поскольку в мертвом теле он не выживет.

По мнению иммунолога, пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, однако конкретные сроки ее окончания будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%. Жемчугов призвал Всемирную организацию здравоохранения «взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован».

По его словам, коронавирус ищет нового «хозяина» — животное.

«Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», — пояснил специалист.

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что некоторые специалисты называют штамм коронавируса «Омикрон» живой вакцинацией. При этом он сказал, что выводы о новом штамме делать рано.

Тогда же вирусолог Петр Чумаков заявил, что штамм «Омикрон» менее патогенный, но при этом одновременно и более заразный, что тоже хорошо. Таким образом, возможно, природа создала «живую вакцину» против коронавируса. По его словам, люди, которые перенесут этот штамм, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.

Днем ранее представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела в беседе с «Известиями» указал на то, что «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов — ни одному из заболевших этим вариантом COVID-19 в ЮАР не понадобился аппарат ИВЛ или госпитализация.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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