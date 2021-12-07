Путин рассказал о сравнении штамма «Омикрон» с «живой вакцинацией»

Некоторые специалисты называют штамм коронавируса «Омикрон» живой вакцинацией, однако выводы о новом штамме делать рано. Об этом 7 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Хотя, говорят, он («Омикрон». — Ред.) не такой вредный вроде бы. Некоторые специалисты даже называют его «живая вакцинация», но не будем забегать вперед. Во всяком случае, отскок некоторый произошел, страхи оказались преждевременными», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Ранее в тот же день вирусолог Петр Чумаков заявил, что штамм «Омикрон» менее патогенный, но при этом одновременно и более заразный, что тоже хорошо. Таким образом, возможно, природа создала «живую вакцину» против коронавируса. По его словам, люди, которые перенесут этот штамм, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам.

Днем ранее представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела в беседе с «Известиями» указал на то, что «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов — ни одному из заболевших этим вариантом COVID-19 в ЮАР не понадобился аппарат ИВЛ или госпитализация.

До этого, 4 декабря, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что распространение штамма коронавируса «Омикрон» может привести к завершению пандемии. По его мнению, «даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более легкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более легкое».

3 декабря инфекционист Владимир Никифоров заявил, что появление такого штамма коронавируса, как «Омикрон», может означать, что ковид начал отступать. По его словам, вирус начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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