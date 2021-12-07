Вирусолог оценил шансы штамма «Омикрон» стать «живой вакциной» от коронавируса

Называть штамм «Омикрон» вакциной от коронавируса преждевременно, для подобных заявлений требуются время и исследования. Такое мнение высказал во вторник, 7 декабря, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID-19 ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо», — сказал вирусолог в беседе с порталом Lenta.Ru.

Ранее в этот день вирусолог, член-корреспондента РАН, заведующей лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков предположил, что «Омикрон», возможно, станет для человечества живой вакциной, об этом свидетельствует его сниженная патогенность, передает НСН.

По его словам, люди, которые будут инфицированы новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам, сообщается на сайте kp.ru. Помимо этого, специалист предположил, что после появления нового варианта больше не будет локдаунов.

Альтштейн считает, что выражение «омикрон-штамм может стать живой вакциной» нужно воспринимать образно. Эксперт отметил, что пока медицина не обладает достаточным количеством данных об этой вариации, чтобы делать такие выводы.

«Лучшие наши вакцины, которые мы имеем в нашей медицинской практике, — это вакцины против оспы, кори, полиомиелита, ветрянки, краснухи и так далее. Это именно живые вакцины. Это вирус, который сохранил способность размножаться в организме человека, но не приносит ему вреда. Такие вирусы изучаются, отбираются, проверяется их стабильность и их применяют в качестве вакцины. Они лучше, чем антивирусные», — поделился главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

При этом он отметил, что существует большая вероятность, что на основе омикрон-штамма можно будет получить такую вакцину. «Для этого надо знать против каких штаммов он может дать иммунитет», — сказал Альтштейн.

Он также выразил уверенность, что пандемию можно будет победить именно после создания живой вакцины и «Омикрон» может быть для этого использован.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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