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Вирусолог назвал штамм коронавируса «Омикрон» живой вакциной

Вирусолог Чумаков: штамм коронавируса «Омикрон» может стать живой вакциной
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Штамм COVID-19 «Омикрон», возможно, станет для человечества живой вакциной, об этом свидетельствует его сниженная патогенность. Такое предположение сделал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«В ЮАР ни одному заболевшему «Омикроном» не потребовался аппарат ИВЛ»
Спикер МИД Южно-Африканской Республики Клейсон Моньела — о том, почему страна не закрыла границы и как вспышка нового штамма сказалась на экономике

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — уточнил эксперт в беседе с URA.RU.

По его словам, из-за нового штамма, вероятно, больше не будет необходимости вводить локдауны, дополняет «Газета. Ru».

6 декабря представитель МИД Южноафриканской республики Клейсон Моньела в интервью «Известиям» указала на то, что «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов — ни одному из заболевших этим вариантом COVID-19 в ЮАР не понадобился аппарат ИВЛ или госпитализация.

Также в понедельник глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что в России не будут вводить дополнительные ограничительные меры, в том числе закрывать границу из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Он также указал на необходимость ускорить темпы вакцинации.

В Роспотребнадзоре рассказали, что у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен «Омикрон».

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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