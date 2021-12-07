В МИД ЮАР назвали «Омикрон» похожим на грипп

Статистика ЮАР говорит, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов — ни одному из заболевших этим вариантом COVID-19 не понадобился аппарат ИВЛ или госпитализация. Об этом в интервью «Известиям» заявил официальный представитель МИД Южноафриканской республики Клейсон Моньела.

«Наши ученые и минздрав, исходя из своих наблюдений за пациентами, делают выводы, что новый вариант COVID-19 не вызывает серьезных симптомов. Это похоже на симптомы гриппа. Пока ни одному заболевшему «Омикроном» не потребовался аппарат ИВЛ или экстренная госпитализация. Таковы наблюдения практикующих врачей и ученых в целом», — уточнил дипломат.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса 6 декабря заявил: в стране начинается четвертая волна коронавируса. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки заражений возросло в пять раз, в ЮАР доминирует штамм «Омикрон». Каждый четвертый тест на COVID-19 оказывается положительным. Для сравнения, две недели назад положительные тесты на COVID-19 составляли лишь 2% от всех результатов, уточнил Рамапоса.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В ЮАР ни одному заболевшему «Омикроном» не потребовался аппарат ИВЛ»