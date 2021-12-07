В Госдуме опровергли введение новых ограничений из-за штамма «Омикрон»

В России не будут вводить дополнительные ограничительные меры, в том числе закрывать границу, из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил 6 декабря в эфире телеканала «Россия-24» глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«В этом [закрытии границ из-за нового штамма], по сути дела, смысла нет. <…> В настоящий момент каких-то дополнительных мероприятий, помимо тех, которые уже введены, я думаю, не требуется», — сказал Хубезов, отвечая на соответствующий вопрос.

Несмотря на увеличение темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в России, процесс иммунизации необходимо ускорить, добавил политик.

«Нам не просто нужно вакцинировать <…> 80% населения, а нужно их вакцинировать примерно за полгода, лучше даже еще быстрее», — указал Хубезов.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре сообщили, что у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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