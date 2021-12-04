Вирусолог рассказал о вероятном окончании пандемии из-за «Омикрона»

Распространение «Омикрон»-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии. Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в субботу, 4 декабря.

«До Нового года он не успеет распространиться. «Дельта», например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Имеющиеся на данный момент у ученных сведения говорят о том, что в большинстве случаев «Омикрон» не приводит к тяжелому течению болезни.

«У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: 100 человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер. Правда, будущее может мою гипотезу подорвать, потому что сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока «Омикрон» не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям», — объяснил вирусолог.

Он полагает, что степень заразности штамма можно будет оценить со временем, но есть шанс, что появление «Омикрона» приведет к завершению пандемии.

«Даже если окажется, что он так заразен, что распространится по всему миру, то это будет более легкое заболевание, чем есть сейчас, может быть, даже гораздо более легкое. «Дельта» уйдет, на его место может прийти этот вирус, но будет уже не настолько опасная эпидемия. Сейчас умирают порядка 3%, а с этим штаммом, если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «Омикрон», — заключил Анатолий Альтштейн.

3 декабря инфекционист Владимир Никифоров заявил, что появление такого штамма коронавируса, как «Омикрон», может означать, что ковид начал отступать. По его словам, вирус начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций.

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