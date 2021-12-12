Эффективность двух доз Pfizer против «Омикрона» составила 22,5%

Эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против нового штамма COVID-19 «Омикрон» составляет 22,5%. Об этом говорится в исследовании ученых из ЮАР, опубликованном 12 декабря на портале MedRxiv.

Израильские ученые также выяснили, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса Pfizer около шести месяцев назад практически не обладают защитой от «Омикрона». Вместе с тем две дозы Pfizer по-прежнему защищают от «Дельта»-варианта.

В свою очередь специалисты из ЮАР указали, что уровень нейтрализации данного штамма соответствует уровню эффективности вакцины в 22,5% против инфекции. При этом также наблюдается 41-кратное снижение титров нейтрализации против «Омикрона» в сравнении с исходным штаммом.

Вместе с тем, согласно оценкам ученых, вакцина может защитить от тяжелого протекания заболевания. Данные основаны на изучении образцов плазмы крови 12 человек.

Ранее в этот день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» будет выяснена в течение 10 дней. До этого, 9 декабря, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи изучает «Омикрон» и уже через две недели сделает по нему окончательные выводы.

В тот же день в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой была достигнута договоренность направить в республику российских вирусологов и медицинское оборудование. Спустя два дня спецборт МЧС России Ил-76 вылетел в ЮАР, чтобы доставить мобильную лабораторию Роспотребнадзора.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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