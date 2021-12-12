Назван срок определения эффективности «Спутника V» против «Омикрона»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «Омикрон» будет выяснена в течение 10 дней.

«Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность [«Спутника V»]», — сказал Гинцбург в беседе с «РИА Новости» 12 декабря.

Днем ранее Гинцбург рассказал, что ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделили образец штамма коронавируса «Омикрон» из организмов двоих заразившихся россиян.

При этом он уточнил, что пока рано менять российскую вакцину «Спутник V» под новую мутацию, поскольку сначала важно изучить эффективность существующего препарата перед омикрон-штаммом. 9 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи изучает «Омикрон» и уже через две недели сделает по нему окончательные выводы.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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