Центр Гамалеи выделил образец штамма «Омикрон»

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи выделил образец штамма коронавируса «Омикрон» из организмов двоих заразившихся россиян, сообщил 10 декабря директор центра Александр Гинцбург.

«Мы выделили «Омикрон» от наших заразившихся, которые прилетели из-за рубежа. Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом, по его словам, пока рано менять российскую вакцину «Спутник V» под новую мутацию, поскольку сначала важно изучить эффективность существующего препарата перед «Омикрон»-штаммом.

9 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи изучает «Омикрон» и уже через две недели сделает по нему окончательные выводы.

В этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что два гражданина, вернувшиеся в Россию из ЮАР и заразившиеся «Омикрон»-штаммом коронавируса, переносят болезнь в легкой форме.

3 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по предотвращению распространения этого штамма. По его словам, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления COVID-19, а также вакцин для профилактики болезни.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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