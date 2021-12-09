Центр Гамалеи заканчивает изучение штамма «Омикрон»

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи изучает штамм коронавируса «Омикрон» и уже через две недели сделает по нему окончательные выводы. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он обратил внимание на то, что препарат «Спутник V» на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира «в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спутника» против новых мутаций».

«Тем не менее, институт Гамалеи изучает этот штамм, и уже через две недели будут окончательные выводы по «Омикрону». Важно, что если вдруг в будущем понадобится адаптировать платформу «Спутник» под новых возбудителей коронавируса, это займет очень короткий период времени, буквально через два-три месяца мы можем производить новую форму вакцины», – отметил Кирилл Дмитриев.

Ранее он заявлял, что модифицированная под штамм коронавируса «Омикрон» вакцина «Спутник V» может быть выпущена уже в феврале 2022 года.

Штамм «Омикрон», по последним данным, обнаружен у двух россиян, вернувшихся из ЮАР. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России ужесточен контроль на границе, но страна не принимала решение о закрытии границ. Она отметила, что пограничная служба контролирует россиян, которые возвращаются из Африки через другие страны.

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