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Центр Гамалеи заканчивает изучение штамма «Омикрон»

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НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи изучает штамм коронавируса «Омикрон» и уже через две недели сделает по нему окончательные выводы. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Он обратил внимание на то, что препарат «Спутник V» на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира «в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности «Спутника» против новых мутаций».

«Тем не менее, институт Гамалеи изучает этот штамм, и уже через две недели будут окончательные выводы по «Омикрону». Важно, что если вдруг в будущем понадобится адаптировать платформу «Спутник» под новых возбудителей коронавируса, это займет очень короткий период времени, буквально через два-три месяца мы можем производить новую форму вакцины», – отметил Кирилл Дмитриев.

Ранее он заявлял, что модифицированная под штамм коронавируса «Омикрон» вакцина «Спутник V» может быть выпущена уже в феврале 2022 года.

Штамм «Омикрон», по последним данным, обнаружен у двух россиян, вернувшихся из ЮАР. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России ужесточен контроль на границе, но страна не принимала решение о закрытии границ. Она отметила, что пограничная служба контролирует россиян, которые возвращаются из Африки через другие страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы привлекаем средства стран, которые никогда не инвестировали в РФ»

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