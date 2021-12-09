Мурашко рассказал о состоянии двух пациентов с «Омикрон»-штаммом в РФ

Два гражданина, вернувшиеся в Россию из ЮАР и заразившиеся «Омикрон»-штаммом коронавируса, переносят болезнь в легкой форме. Об этом 9 декабря сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Течение легкое», — сказал министр.

Он подтвердил, что в настоящее время в стране зафиксировано только два случая нового штамма. Данные о других гражданах, прилетевших тем же рейсом, сейчас расшифровываются.

6 декабря сообщалось, что у двух пассажиров, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен штамм «Омикрон».

3 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по предотвращению распространения этого штамма. По его словам, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления COVID-19, а также вакцин для профилактики болезни.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет.

29 ноября научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что «Омикрон» может положить начало завершению пандемии.

Он рассказал, что, согласно имеющимся на данный момент сведениям, новый вариант коронавируса не приводит к тяжелому течению COVID-19. И если место «Дельты» займет «Омикрон», то эпидемситуация в мире будет улучшаться, что, вероятно, приведет к завершению пандемии.

2 декабря похожее мнение выразил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что штамм «Омикрон» сможет вытеснить «Дельта»-штамм и «проиммунизировать» население.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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