Путин поручил кабмину разработать план по борьбе с «Омикрон»-штаммом коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря разработать план действий по предотвращению распространения «Омикрон»-штамма коронавируса в стране. Об этом 3 декабря сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России и Роспотребнадзором утвердить региональные планы действий, направленные на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма SARS-CoV-2», — говорится в опубликованном поручении.

Как указал Путин, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления вируса, а также вакцин для профилактики коронавируса.

«[Обратить внимание на] реализацию дополнительных мер по формированию условий, обеспечивающих создание барьеров в целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), включая своевременное лечение больных данным заболеванием и изоляцию лиц, находившихся с ними в контакте», — говорится в поручении.

Кроме того, глава государства поручил осуществлять мониторинг в потенциальных очагах коронавирусной инфекции и поддерживать систему здравоохранения в режиме повышенной готовности.

«[Обратить внимание на] актуализацию методических рекомендаций по лечению больных коронавирусной инфекцией (COVID-19) с учетом международного опыта по применению наиболее эффективных методов лечения, в том числе лекарственной терапии, а также по эффективной профилактике этого заболевания», — говорится в сообщении.

Ранее, 30 ноября, Путин поручил правительству РФ разработать четкие алгоритмы работы при изменении штаммов COVID-19. Он отметил, что этот штамм повлиял на темпы восстановления мировой экономики после пандемии. Также российский лидер добавил, что «в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма».

В тот же день стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует адаптировать препарат «Спутник V» под новый штамм коронавируса «Омикрон».

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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