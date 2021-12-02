Прямой эфир
Мир
Миротворцы РФ в Карабахе отработали отражение удара на наблюдательный пост
Мир
Третий самолет с эвакуированными из Афганистана приземлился в Подмосковье
Общество
Гарик Сукачев творчески отметил свой день рождения
Общество
Гинцбург допустил вытеснение «Дельты» штаммом «Омикрон»
Мир
Трамп заявил о потере былого уважения к США на мировой арене
Общество
В офисах Московского тренингового центра прошли обыски
Культура
Путин осмотрел новый культурный центр «ГЭС-2» в Москве
Мир
Украина запросила у ЕС новый пакет финансовой помощи
Мир
Вопрос о представителях Афганистана и Мьянмы в ООН отложили
Мир
Президент Турции Эрдоган сменил министра финансов из-за падения курса лиры
Сюжет:

Гинцбург допустил вытеснение «Дельты» штаммом «Омикрон»

Гинцбург: штамм коронавируса «Омикрон» может полностью вытеснить «Дельту»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штамм коронавируса «Омикрон» сможет вытеснить «Дельта»-штамм и «проиммунизировать население», если окажется достаточно заразным, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург 2 декабря.

Правила и решения: как Россия готовится встретить «Омикрон»
В Роспотребнадзоре объяснили, почему срок карантина для прибывающих из Африки составит именно 14 дней

«Возможно, у него («Омикрона» — Ред.) будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить «Дельта»-штамм и проиммунизировать население», — поделился он с ТАСС.

По словам ученого, предполагать, что «Омикрон»-штамм будет способствовать окончанию пандемии, пока рано, «Необходимы экспериментальные данные».

«Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению. Всё будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает», — сказал он.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан 1 декабря заявила, что вакцины по-прежнему защищают от коронавируса, по крайней мере от тяжелого течения заболевания, даже в условиях распространения нового штамма «Омикрон».

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

1 декабря врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй сообщил, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются сухой кашель, лихорадка и ночная потливость. При этом в состоянии пациентов с новым штаммом нет ничего особенного по сравнению с больными, у которых выявлен штамм «Дельта».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021