Гинцбург допустил вытеснение «Дельты» штаммом «Омикрон»

Штамм коронавируса «Омикрон» сможет вытеснить «Дельта»-штамм и «проиммунизировать население», если окажется достаточно заразным, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург 2 декабря.

«Возможно, у него («Омикрона» — Ред.) будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить «Дельта»-штамм и проиммунизировать население», — поделился он с ТАСС.

По словам ученого, предполагать, что «Омикрон»-штамм будет способствовать окончанию пандемии, пока рано, «Необходимы экспериментальные данные».

«Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению. Всё будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает», — сказал он.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан 1 декабря заявила, что вакцины по-прежнему защищают от коронавируса, по крайней мере от тяжелого течения заболевания, даже в условиях распространения нового штамма «Омикрон».

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

1 декабря врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй сообщил, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются сухой кашель, лихорадка и ночная потливость. При этом в состоянии пациентов с новым штаммом нет ничего особенного по сравнению с больными, у которых выявлен штамм «Дельта».

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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