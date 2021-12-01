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Врач из ЮАР назвал новые симптомы штамма COVID-19 «Омикрон»

Врач из ЮАР Пиллэй заявил, что у пациентов с «Омикроном» проявляются симптомы гриппа
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В настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются грипп, сухой кашель, лихорадка и ночная потливость. Об этом рассказал врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй, слова которого привел телеканал 4 New York.

При этом, по словам врача, заболевание пока проявляется в очень легкой форме. Однако он указал, что утверждать о массовом характере тех или иных симптомов еще рано.

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«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели», — отметил 29 ноября Пиллэй.

Ранее в этот день профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо поделился предположениями о том, чего стоит ждать от нового штамма COVID-19. По его словам, существующие вакцины защищают от тяжелого заболевания другими штаммами вируса, госпитализаций и смерти. И сейчас нет оснований думать, что с «Омикроном» будет иначе, отметил специалист.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения «Омикроном». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма. Также из-за нового штамма ведомство приняло решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

В тот же день врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков обратил внимание на то, что беспокоиться из-за нового штамма «Омикрон» не стоит. Он пояснил, что штамм только начали изучать, сведения врачей противоречивы, а множественные мутации могут уничтожить инфекцию.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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