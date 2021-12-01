Ученый из ЮАР назвал вакцинацию главным способом борьбы с «Омикроном»

Профессор и заведующий кафедрой инфекционных заболеваний в госпитале Кейптауна Марк Менделсо в среду, 1 декабря, в беседе с «Известиями» поделился предположениями о том, чего стоит ждать от нового штамма COVID-19 «Омикрон» и способны ли существующие вакцины ему противостоять.

По словам ученого, «Омикрон» был выявлен в ЮАР, но пока так и не установлено, где на самом деле находится его очаг распространения и, соответственно, нельзя утверждать, что новый штамм появился именно здесь.

«Что-то мы знаем об «Омикроне», чего-то не знаем. Мы знаем количество изменений в его генетической структуре, мутаций, в частности, тех, которые связаны с особым белком вируса, используемым, чтобы войти в клетки. Сейчас мы не знаем, может ли «Омикрон» распространяться активнее, чем другие штаммы вируса, включая «Дельту». Мы также не знаем, но предполагаем, что «Омикрон» может уклониться от нашей иммунной системы, что увеличит количество повторно зараженных людей, и первичные сигналы показывают, что ситуация именно такая. Уже переболевшие люди могут заразиться снова — «Омикроном», — отметил он.

По словам инфекциониста, тяжесть протекания повторного заражения неизвестна, потому что еще мало случаев, по которым это можно понять. При этом он подчеркнул, что существующие вакцины защищают от тяжелого заболевания другими штаммами вируса, госпитализаций и смерти. И сейчас нет оснований думать, что с «Омикроном» будет иначе.

«Сейчас мы не можем сказать, отличается ли «Омикрон» от «Дельты». Вирус пытается копировать себя в теле, не вызывая смерти, поскольку вирусу так выгодно. Ему выгодно не вызывать тяжелого течения болезни, и мы пока не знаем, как себя ведут мутации «Омикрона». Он может оказаться легче, но пока мы этого не знаем. Любую информацию, которую вы могли слышать, что «Омикрон» легче, мы пока не можем узнать, у нас не было времени, чтобы изучить достаточно случаев, чтобы узнать ответ», — пояснил профессор.

По его мнению, в случае с «Омикроном» будет также как и с другими вариантами, когда в отделения интенсивной терапии поступает гораздо больше непривитых людей, чем вакцинированных.

«Нейтрализация этих мутаций, нацеленность на нейтрализацию антител — не полная картина. Иммунная система невероятно сложная, которая может действовать по-разному, разными частями. Часть, ответственная за охрану от тяжелого течения болезни и смерти, очень отличается от нейтрализующей антитела. Так что подождем и посмотрим», — заметил Менделсон.

Как отметил ученый, разница между штаммами пока непонятна. Обычно легкий вариант коронавирусной инфекции сопровождается температурой, головной болью, болью в мышцах. В первой, второй, третьей волне люди теряли обоняние и вкус, их было так много, что потеря запахов стала значительным индикатором заболевания. Не только коронавирус вызывает потерю обоняния, но это важный сигнал. COVID также вызывает усталость, изнеможение и много других симптомов.

В свою очередь доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что в случае вытеснения «Омикроном» «Дельта»-штамма, ученым, возможно, придется создавать новую вакцину от COVID-19.

«Утешительным призом» в таком случае, по словам биолога, будет тот факт, что наработанные схемы лечения коронавирусной инфекции всё равно будут действовать, поскольку мутации «Омикрона» на них не влияют.

Однако, она пояснила, что для окончательных выводов необходимо сначала отследить, как новый штамм ведет себя в европейских популяциях, поскольку пока все заболевшие в Южной Африке — это молодые, что не дает реальной картины, ведь пожилых среди заразившихся не было.

С 28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона», аналогичное решение ранее приняли целый ряд стран, в том числе Финляндия и Япония.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма. Также из-за нового штамма ведомство приняло решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

В РФ граждан бесплатно прививают от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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