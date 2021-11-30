Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов

Роспотребнадзор принял решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Об этом во вторник, 30 ноября, заявила глава ведомства Анна Попова.

«С учетом особенностей нового штамма «Омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48 часами», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова напомнила, что в РФ действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком. Срок доставки анализа до лаборатории также ограничен сутками.

«Таким образом, с момента сдачи теста пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается, и мы просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на нашу горячую линию, чтобы у нас была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом», — заключила Попова.

Также глава ведомства сообщила, что в России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон». Она отметила, что к настоящему моменту в РФ не выявлено случаев данного штамма.

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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