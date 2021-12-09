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Путин и Рамафоза договорились направить в ЮАР вирусологов из РФ

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В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой достигнута договоренность направить в эту страну российских вирусологов и медицинское оборудование. Об этом сообщила в четверг, 9 декабря, пресс-служба Кремля.

«Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», — указано в заявлении.

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Стороны также обсудили ситуацию с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Рамафоза, в свою очередь, выразил признательность за готовность России к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, были госпитализировали с COVID-19 или его симптомами. По ее словам, в обсерваторах с подозрением на коронавирус находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за «Омикрона». При этом новая мутация вируса обнаружена только у двоих россиян.

Как отметил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, заболевание у пациентов протекает в легкой форме.

7 декабря стало известно, что срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен до 48 часов. До этого срок действия ПЦР-тестов составлял 72 часа. Прибывшие из стран Африки граждане должны будут соблюдать 14-дневный карантин.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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