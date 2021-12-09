Прямой эфир
Мир
В Новой Зеландии введут закон о запрете курения будущим поколениям
Авто
Дилеры спрогнозировали дефицит новых автомобилей в России до весны
Мир
На Украине отстранят от работы невакцинированных чиновников
Общество
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей
Мир
МИД России приступил к проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена
Мир
СМИ опровергли вероятность введения США энергетических санкций против России
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид
Общество
Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб
Общество
МВД захотело получать банковскую информацию для доследственных проверок
Сюжет:

Попова заявила о госпитализации 28 вернувшихся из ЮАР россиян с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

28 россиян, вернувшихся из ЮАР, госпитализировали с коронавирусом или его симптомами. Об этом 9 декабря сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Санитарный пароль: как Россия блокирует распространение «Омикрона»
И сколько пассажиров уже обследовали в аэропортах

«Из 177 28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм «Омикрон», пока двое, у четырех выявлен штамм «Дельта»», — сказала она на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Попова также сообщила, что в обсерваторах с подозрением на COVID-19 находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за штамма «Омикрон». Из них 32 прилетели сегодня утром из Эфиопии.

7 декабря Попова рассказала, что в стационарах из общего числа прибывших из ЮАР в Россию находятся 24 человека, у части из них выявлен положительный тест на COVID-19, у некоторых наблюдаются симптомы инфекции. Однако, как подчеркнула глава Роспотребнадзора, пока подтверждены только два случая «Омикрона».

В тот же день стало известно, что срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен до 48 часов. До этого срок действия ПЦР-тестов составлял 72 часа. Прибывшие из стран Африки граждане должны будут соблюдать 14-дневный карантин.

Ранее, 2 декабря, Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новой вариацией коронавируса, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021