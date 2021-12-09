Попова заявила о госпитализации 28 вернувшихся из ЮАР россиян с COVID-19

28 россиян, вернувшихся из ЮАР, госпитализировали с коронавирусом или его симптомами. Об этом 9 декабря сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

«Из 177 28 человек уже из статуса пассажиров получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР-результатов. В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм «Омикрон», пока двое, у четырех выявлен штамм «Дельта»», — сказала она на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Попова также сообщила, что в обсерваторах с подозрением на COVID-19 находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за штамма «Омикрон». Из них 32 прилетели сегодня утром из Эфиопии.

7 декабря Попова рассказала, что в стационарах из общего числа прибывших из ЮАР в Россию находятся 24 человека, у части из них выявлен положительный тест на COVID-19, у некоторых наблюдаются симптомы инфекции. Однако, как подчеркнула глава Роспотребнадзора, пока подтверждены только два случая «Омикрона».

В тот же день стало известно, что срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен до 48 часов. До этого срок действия ПЦР-тестов составлял 72 часа. Прибывшие из стран Африки граждане должны будут соблюдать 14-дневный карантин.

Ранее, 2 декабря, Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новой вариацией коронавируса, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.