Попова назвала число направленных в стационары прибывших из ЮАР граждан

В стационарах из общего числа прибывших из ЮАР в Россию находятся уже 24 человека, у части из них выявлен положительный тест на COVID-19, у некоторых наблюдаются симптомы инфекции. Об этом рассказала в пятницу, 7 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Из общего количества приезжих — там почти под сотню, — госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека», — отметила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

По ее словам, у некоторых определен положительный текст на коронавирус, а у других наблюдаются симптомы COVID-19. Однако, как подчеркнула глава Роспотребнадзора, пока подтверждены только два случая «Омикрона».

Кроме того, Попова рассказала, что в России ужесточен контроль на границе в связи с «Омикрон»-штаммом, но страна не принимала решение о закрытии границ. Она отметила, что пограничная служба контролирует россиян, которые возвращаются из Африки через другие страны.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что передача результатов ПЦР-теста из лаборатории в общую систему, а затем непосредственно человеку занимает в РФ не более часа. По ее словам, система также передает сведения в каждый личный кабинет каждого человека.

Ранее в этот день стало известно, что срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен до 48 часов. До этого срок действия ПЦР-тестов составлял 72 часа. Прибывшие из стран Африки граждане должны будут соблюдать 14-дневный карантин.

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые специалисты называют штамм коронавируса «Омикрон» живой вакцинацией. Однако, по его словам, выводы о новом штамме делать рано.

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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