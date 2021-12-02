Попова сообщила о введении в РФ карантина для прибывающих из ряда стран Африки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 2 декабря, заявила, что Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР.

«Сегодня Российская Федерация ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из Южно-Африканской Республики и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР», — сказала Попова в интервью радио «Комсомольская правда».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Он добавил, что правительство страны уже готовит перечень мер по противодействию распространению этого варианта инфекции.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что целый ряд стран уже закрыли въезд на свои территории, ввели более строгие санитарно-эпидемиологические требования и различные ограничения из-за распространения «Омикрона». По ее словам, именно поэтому следует следить за за тем, что происходит в мире.

30 ноября глава Роспотребнадзора заявила, что из-за нового штамма ведомство приняло решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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