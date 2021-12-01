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Матвиенко предупредила о риске поездок за рубеж из-за штамма «Омикрон»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 1 декабря рассказала о рисках новогодних поездок в другие страны.

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Она отметила, что граждане могут столкнуться с дополнительными карантинными ограничениями и трудностями с возвращением на родину из-за появления нового штамма коронавируса «Омикрон».

Матвиенко подчеркнула, что новый вариант вируса пока малоизучен, поэтому сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация, даже на месяц вперед.

«...Может опять встать в повестку тема вывозных рейсов, могут быть дополнительные ограничения по карантину, самоизоляции и так далее. Поэтому нужно очень осторожно и очень ответственно подойти к принятию решения, где провести новогодние каникулы», — сказала спикер СФ.

Она добавила, что целый ряд стран уже закрыли въезд на свои территории, ввели более строгие санитарно-эпидемиологические требования и различные ограничения.

«Поэтому надо следить за тем, что происходит в мире, обязательно слушать и слышать рекомендации санитарно-эпидемиологических служб и очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска, чтобы не испортить отпуск, не потерять те деньги, которые люди год или два копят на то, чтобы поехать куда-то отдохнуть», — призвала Матвиенко.

Людям старше 60 лет спикер СФ советует на время полностью воздержаться от каких-либо поездок.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия введет двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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