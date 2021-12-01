Песков заявил о готовности властей принять меры для борьбы с «Омикроном»

Все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространение «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в среду, 1 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Все системы готовы к тому, чтобы принимать все необходимые меры для борьбы с новыми возможными угрозами», — сказал он.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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