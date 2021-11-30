Прямой эфир
Политика
Путин заявил, что еще не принял решение о выдвижении на выборах
Общество
В Челябинске вводят обязательную вакцинацию для пожилых и студентов
Экономика
ЦБ выступил против продления льготной ипотеки на новостройки
Общество
РФ вводит карантин для пребывающих из стран с высоким распространением «Омикрона»
Наука
В России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон»
Общество
Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации
Общество
Названы дата и место похорон режиссера Наумова
Общество
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов
Мир
Лукашенко назвал грядущую поездку в Крым признанием полуострова российским
Мир
Украина провела в Черном море испытания катеров типа «Айленд» из США
Сюжет:

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за последнюю неделю в 22 регионах страны стабилизировалась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом заявила 30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

«В Российской Федерации за прошедшую неделю мы отмечаем снижение на 8% заболеваемости. Снижение наблюдаем почти четыре недели подряд»,— сказала она.

От 12 и старше: в РФ зарегистрировали первую вакцину для детей
Что потребуется для прививки и будет ли она обязательной

По ее словам, если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, снижение составило 16%.

При этом она отметила, что в семи регионах России число заболевших COVID-19 продолжает расти.

Кроме того, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все имеющиеся вакцины способны создать иммунный барьер, способствующий профилактике коронавируса.

22 октября Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. В ведомстве сообщили, что использование «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности вакцин при одновременном введении.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

10 ноября Попова заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии. А глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил их высокую эффективность в пандемию.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021