Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В России за последнюю неделю в 22 регионах страны стабилизировалась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом заявила 30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

«В Российской Федерации за прошедшую неделю мы отмечаем снижение на 8% заболеваемости. Снижение наблюдаем почти четыре недели подряд»,— сказала она.

По ее словам, если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, снижение составило 16%.

При этом она отметила, что в семи регионах России число заболевших COVID-19 продолжает расти.

Кроме того, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все имеющиеся вакцины способны создать иммунный барьер, способствующий профилактике коронавируса.

22 октября Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. В ведомстве сообщили, что использование «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, в ходе которых было доказано отсутствие снижения иммуногенности вакцин при одновременном введении.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

10 ноября Попова заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии. А глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил их высокую эффективность в пандемию.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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