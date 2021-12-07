Роспотребнадор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов

Срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен до 48 часов, такое решение принял Роспотребнадзор. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном 7 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени проведения теста», — сказано в документе.

Согласно постановлению, данное положение вступает в силу со следующего дня с момента опубликования, то есть с 8 декабря. До этого срок действия ПЦР-тестов составлял 72 часа.

О том, что Роспотребнадзор принял решение сократить срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов, 30 ноября сообщила глава ведомства Анна Попова. Она напомнила, что в РФ действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком.

Тогда же Попова сообщила, что в России разработали тест для выявления нового штамма коронавируса «Омикрон». Она отметила, что к настоящему моменту в РФ не выявлено случаев данного штамма.

3 декабря стало известно, что в России рассмотрят возможность выдачи QR-кодов по ПЦР-тестам. Уточнялось, что законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах, вероятно, будут регламентировать выдачу документа не только при наличии прививки от коронавируса, но и в случае получения отрицательного ПЦР-теста на его наличие. Также сообщалось, что власти РФ планируют обсудить введение возможности получить QR-код тем гражданам, у которых выявлены антитела.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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